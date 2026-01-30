Mejora energética en el centro de salud agoladés

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó el centro de salud de Agolada para supervisar las obras de mejora de eficiencia energética del inmueble. La administración autonómica concedió ya en noviembre una ayuda de 118.600 euros para unos trabajos que tienen que estar rematados en octubre del presente año.

Algunas de las obras ya están listas, como el cambio de puntos de luminarias por puntos de luz de bajo consumo o la optimización de la climatización, con la renovación de ventanas y una envolvente térmica, actuando sobre el pavimento y el tejado. Está previsto instalar un nuevo sistema de climatización que permita un ahorro energético importante.

Noticias relacionadas

Reguera estuvo acompañado por el alcalde, Óscar Val, la portavoz del PP, Carmen Seijas, y su homóloga del BNG, Susana Tato. Reguera apuntó que este tipo de obras permiten a los municipios disminuir su gasto corriente en energía y destinar ese dinero a otras necesidades.