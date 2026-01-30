María Martínez Allegue, nueva comendadora del Cocido 2026
El alcalde destaca su apoyo a proyectos estratégicos de vivienda e infraestructuras
REDACCIÓN
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, será comendadora de la Feira do Cocido 2026. Así lo anunció este jueves el alcalde de Lalín, José Crespo, quien vinculó el reconocimiento al trabajo conjunto en iniciativas clave.
«Con este nomeamento recoñécese a receptividade que vén demostrando Martínez Allegue con Lalín no ámbito das infraestruturas e da vivenda –destacó el regidor–, así como a súa sensibilidade e disposición permanente para atender e dar resposta ás demandas formuladas desde Lalín en materias vinculadas ás competencias do seu departamento, o que pon en valor o seu papel para o impulso de proxectos estratéxicos para o municipio».
Nacida en Pontevedra, Martínez Allegue es licenciada en Derecho y funcionaria de carrera de la Administración local con habilitación nacional. En su trayectoria ha ejercido como secretaria-interventora en el Concello de Lousame, secretaria en los de Tui y Mos y tesorera en el de Marín. Entre 2010 y 2015 fue directora xeral de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Posteriormente, hasta 2023, ocupó la jefatura de área del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en Pontevedra, y entre 2023 y 2024 fue jefa territorial de Infraestruturas e Mobilidade en la provincia. Desde abril de 2024 está al frente de la consellería.
