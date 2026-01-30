Liñares eleva sus visitas un 18% y roza las 9.400 en el último año

El Pazo de Liñares cerró 2025 con 9.359 visitantes, un 18% más que en 2024, un dato que, en palabras de la concejala de Turismo, Begoña Blanco, «amosa a súa consolidación como reclamo turístico de primeiro nivel». Destaca que el recinto, «ademais de ser lugar de visita e relación con outros puntos turísticos e servizos da contorna», ha incrementado su utilización para actos y eventos de todo tipo, como bodas, presentaciones de libros, sesiones de fotos o encuentros temáticos, entre otros.

Del total de visitantes registrados el pasado año, 5.742 procedían de Galicia, 2.097 del resto de España, 1.081 de Lalín y 439 del extranjero. Todas las partidas crecen respecto a 2024 (5.033 de Galicia; 1.441 del resto de España; 959 de Lalín y 207 del extranjero). «Destaca especialmente a cifra de visitantes estranxeiros que se duplicou en 2025 con respecto ao ano anterior», subraya Blanco.

La procedencia internacional fue «moi variada», con entradas desde Florida, Berlín, Lisboa, Turquía, Rumanía, Lituania, México, Gales, Los Ángeles, Buenos Aires, Panamá, Londres o Japón. En este último caso, se cita la visita del entonces embajador de Japón en España, Takahiro Nakamae, durante su presencia en Lalín como pregonero de la 57ª Feira do Cocido, acompañado por el alcalde, José Crespo.

En paralelo al aumento de visitas, el pazo incrementó su actividad como espacio para eventos. «No marco desa intensificación de Liñares como utilización para actos e eventos de todo tipo, acolleu 304 persoas participando en actos; 473 en visitas de centros educativos de toda Galicia; 3.023 en excursións procedentes tanto de Galicia como de distintos puntos de España; 177 en vodas e 295 noutros actos, entre os que se atopan sesións fotográficas, reportaxes, xogos como escape rooms, actos, espectáculos, cursos, etc.», remarca la concejala.

Blanco apunta también al papel del recinto como punto de información turística: «O Pazo de Liñares funciona como centro de referencia turística onde os visitantes se informan dos recursos que se poden visitar pola zona». Y añade que el aumento de popularidad «tamén é debido ás propias visitas que recomendan achegarse a coñecer o Pazo de Liñares nas redes sociais e en sitios como Google Maps ou Tripadvisor entre outros», donde se acumulan «referencias por centos e puntuacións moi altas».

Entre los atractivos principales, el Concello pone el foco en el Museo Galego do Xoguete (Colección A. Chaves) y el Museo da Marioneta. «É destacable o éxito da Colección A. Chaves de Xoguetes, posto que é un reclamo fundamental para o Pazo de Liñares, xa que moitos visitantes de Galicia e do resto de España veñen exclusivamente coñecer esta colección composta por máis de mil pezas, algunha delas inéditas», señala. Sobre el espacio dedicado a las marionetas, indica que «estamos tentando impulsar unha programación estable ao tempo que estamos a traballar nos trámites para declaralo como colección visitable».

Por último, la edil recuerda que «tamén son moitos os visitantes que se achegan para coñecer a casa natal do pioneiro da aviación española e Fillo Ilustre de Lalín, Joaquín Loriga Taboada, cuxa sala de exposicións continúa a ser un dos espazos relevantes do conxunto do Pazo».