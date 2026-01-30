El continente blanco de un marino de Lalín

A sus 37 años, el sargento contramaestre Alejandro Martínez Dobarro –que prefiere ser llamado por su apellido porque «Martínez hay muchos»– vive una experiencia reservada para el 0,001 % de la población mundial. Aunque nacido en Vigo, se siente un lalinense de pura cepa, pues su vida transcurrió en Lalín desde los doce días de edad hasta que terminó el bachillerato en el IES Ramón María Aller Ulloa. Con una vocación marítima inquebrantable, ingresó en la Armada Española en 2007 y, tras años en las fragatas F-100 de Ferrol recorriendo países como Japón o Tanzania, decidió quitarse la «espinita» de conocer el continente blanco. «No tuve que pensármelo mucho, es una oportunidad que pocos privilegiados tienen», afirma tras incorporarse a la dotación del BIO Hespérides.

Dobarro describe la Antártida como un mundo aparte, un escenario inhóspito donde la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor con muros de hielo de cien metros de altura y un clima extremo capaz de alternar las cuatro estaciones en un lapso de tiempo muy pequeño. En la Isla Decepción, por ejemplo, el suboficial lalinense ha sido testigo de un paisaje casi alienígena: una caldera volcánica activa donde conviven glaciares negros, fumarolas y aguas termales rodeadas de ceniza. «Es como de otro mundo además de que está en constante cambio debido a los glaciares», explica el militar, que destaca la belleza de las laderas de azufre y las piscinas naturales en un entorno donde la temperatura media del agua oscila entre los -1º y 1º. A pesar de estar en un volcán activo, la dotación del emblemático buque de la Marina trabaja con calma y cierta tranquilidad gracias al monitoreo del Instituto Geográfico Nacional (IGN), asegurando que «si algo se saliese de lo normal, nos daría tiempo a irnos de la zona y poner al personal a salvo».

Alejandro Martínez Dobarro junto a la base argentina de Isla Decepción. / Cedida

En el día a día de esta XXX Campaña Antártica, el papel del buque del que forma parte Dobarro es fundamental para la movilidad científica. Él define su labor como un «servicio de taxi»: transportan a los investigadores en zodiacs hacia playas o glaciares para que realicen sus proyectos acompañados de personal militar. «Es muy cambiante la labor científica a bordo, por lo que realmente no existe un patrón fijo», señala sobre la cooperación con la Unidad de Tecnología Marina (UTM). Además, el navío es el pulmón logístico de las bases «Gabriel de Castilla» y «Juan Carlos I», encargándose del transporte de víveres y combustible desde puertos como el mítico de Ushuaia, en Argentina, o Punta Arenas, en la vecina Chile.

La fauna única completa esta experiencia irrepetible para un marino que tras pasar por los empleos de marinero, cabo, cabo primero y sargento hasta este año pasado, sabe lo que es ir prosperando a base de millas náuticas. Dobarro ha podido observar de cerca ballenas, focas y miles de pingüinos de diversas especies. «Los pingüinos son muy curiosos y cuando estamos cerca es como que disimuladamente intentan acercarse a nosotros», relata con asombro tras haber visitado Caleta Cierva, donde presenció una colonia de unos 50.000 pingüinos papúa, algo que califica como «una auténtica locura». El BIO Hespérides, con sus 82,5 metros de eslora, sigue siendo su hogar en esta misión de 164 días a más de 12.500 kilómetros de España.

El sargento contramaestre del Hespérides delante del acuartelamiento español en la Antártida. / Cedida

Para completar este retrato desde el hielo, el sargento contramaestre Dobarro detalla la complejidad técnica de su día a día: «Contamos con laboratorios y equipos para la toma de muestras como pórticos geológicos e hidrográficos con numerosos sensores», explica sobre la cooperación con la Unidad de Tecnología Marina del CSIC. El sargento insiste en que el Hespérides es la verdadera base de la logística científica española, encargada de que a las bases «Gabriel de Castilla» y «Juan Carlos I» nunca les falte combustible ni víveres. «El personal de las bases está tranquilo sabiendo que estamos siempre cerca», concluye Dobarro, que navega en una campaña de 164 días de duración y que lo mantiene a más de 12.500 kilómetros de su hogar en la capital dezana. «De Lalín sí que soy, y bastante que llevo la bandera y el Cocido allá a donde voy», aclara.

Cooperación

El Hespérides se integró el pasado noviembre en la campaña antártica española 2025-2026, que constituye un modelo de cooperación entre diferentes instituciones públicas y privadas al servicio de la I+D+i en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación, según los datos del Ministerio de Defensa. Con una duración prevista de 164 días y la participación de unas doscientas personas, el barco de la Armada realiza una intensa actividad de apoyo logístico a las bases antárticas españolas. El Comité Polar Español es el encargado de la coordinación de las actividades que los diferentes organismos desarrollan durante las campañas en el conocido como continente helado.

Noticias relacionadas

Los trabajos que se llevan a cabo en esta misión son de índoles tan distintas como el estudio de la actividad solar, geodésica, de morfología subacuática, o de cambio climático. Entre ellos destaca el proyecto «Galileo», desarrollado por el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), para apoyar la validación del Servicio PRS (Public Regulated Service) del sistema de posicionamiento europeo del mismo nombre en zonas de altas latitudes del hemisferio sur.