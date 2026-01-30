Lalín aborda cambios en la ordenanza del SAF y las alegaciones al presupuesto

La corporación de Lalín celebra hoy viernes su pleno ordinario en cuyo orden del día figuran la modificación de la ordenanza del SAF y la resolución de la alegación contra el acuerdo de la aprobación inicial de otra ordenanza, la que regula las ayudas de inclusión social. También se resolverán los alegatos contra la aprobación inicial del presupuesto y se dará cuenta de la renuncia del edil socialista Ángel Álvarez García. En las mociones, PP y PSOE llevan sendas propuestas sobre el Imelga, mientras Compromiso pide la comparecencia del alcalde o de un edil para explicar el proyecto de la «Améndoa Central» y el BNG expone medidas de apoyo al sector agroganadero.