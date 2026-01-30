La Gala do Cocido de Lalín, en la vanguardia tecnológica

Bajo la dirección de Arturo Fernández Álvarez, el Luar especial Gala do Cocido de hoy (21.45 horas) estrenará en Lalín un escenario tecnológico diseñado para acercar a los artistas y premiados al público. La producción de la TVG contará con un despliegue de seis pantallas gigantes y tecnología de vanguardia, incluyendo steadycam y tráveling, para cubrir las actuaciones de artistas como Ana Guerra, Antonio José, Daniela Blasco, Pikete, Maneiro, Festicultores, El Combo Dominicano, Cinema, Gabriel Fandi, Rocío Varela, Ana Paz, El Capitán Sabrosura y Susie Q’s. Lalín repartió 3.000 entradas para el espectáculo del Lalín Arena.