Finaliza el plazo de inscripción para los tres premios literarios de A Estrada

REDACCIÓN

A Estrada

La concejala de Cultura, Lucía Seoane, recordó ayer que este departamento cerrará mañana el plazo de recepción de originales para tres de los premios literarios que convoca: el Manuel García Barros de novela; el Avelina Valladares de poesía y el Premio Alberte Quiñoi de Álbum Ilustrado. Los interesados tienen las bases a su disposición en la página web del Concello de A Estrada. Estos galardones condensan conjuntamente una dotación económica de 15.000 euros. Para el García Barros se han destinado 9.000 euros, mientras que el Avelina Valladares tiene un premio de 2.000. Los 4.000 restantes son para el Alberte Quiñoi.

