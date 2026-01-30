La Deputación presenta una nueva línea de ayudas para colectivos vecinales

El presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, se reunió ayer con colectivos vecinales de Deza y Tabeirós-Terra de Montes para presentarles una nueva línea de ayudas por valor de 3,24 millones de euros. «Máis de 900 entidades beneficiarias, preto de 150 da comarca de Deza e Tabeirós, poderán continuarán co seu labor grazas a estas novas convocatorias deseñadas especificamente para o tecido veciñal da nosa provincia», manifestó el dirigente.

Antes del acto celebrado en A Estrada visitó las instalaciones de la Asociación de Veciños de Tabeirós, que recibió dos subvencioness de 10.000 euros para realizar mejoras en su sede, y de la Asociación de Mulleres Rurais en Igualdade de Prado (Lalín), que recibió 20.000 euros para mejorar el equipamiento de su local.