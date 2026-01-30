La Deputación presenta una nueva línea de ayudas para colectivos vecinales
REDACCIÓN
El presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, se reunió ayer con colectivos vecinales de Deza y Tabeirós-Terra de Montes para presentarles una nueva línea de ayudas por valor de 3,24 millones de euros. «Máis de 900 entidades beneficiarias, preto de 150 da comarca de Deza e Tabeirós, poderán continuarán co seu labor grazas a estas novas convocatorias deseñadas especificamente para o tecido veciñal da nosa provincia», manifestó el dirigente.
Antes del acto celebrado en A Estrada visitó las instalaciones de la Asociación de Veciños de Tabeirós, que recibió dos subvencioness de 10.000 euros para realizar mejoras en su sede, y de la Asociación de Mulleres Rurais en Igualdade de Prado (Lalín), que recibió 20.000 euros para mejorar el equipamiento de su local.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Davila 27/01/2026
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Borja Iglesias presenta la nueva camiseta de «A Irmandiña»: «Estaré en el Celta hasta que ellos quieran»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana