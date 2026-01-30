Cruces queda fuera de las ayudas a reforma de vivienda rural
REDACCIÓN
El BNG de Vila de Cruces afea tanto al gobierno local como a la Xunta por excluir al municipio del listado de ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes que pueden acogerse a las ayudas para la reforma de viviendas en el rural.
El portavoz del BNG, Álex Fiúza, indica que el municipio cuenta con 4.967 empadronados y que, sin embargo, no figura en la relación de ayuntamientos que publicó la Xunta el 14 de enero. La convocatoria había sido publicada ya el 22 de diciembre, pero sin el anexo con ese listado. El gobierno local de Xuntos «debería terlle reclamado á Xunta, ao día seguinte da súa publicación, a inclusión do noso concello para beneficio da nosa poboación». De cara a las convocatorias de los próximos años, el BNG insta a Xuntos a que le pida a la Xunta que indice por qué Vila de Cruces no figura en esa lista de concellos con menos de 5.000 habitantes, y a que reclame su inclusión en la edición de 2027 «para que a cidadanía poida ter as mesmas oportunidades que o resto de concellos en idéntica situación» poblacional.
