Correos reclama en las calles de Lalín «menos xefes e máis carteiros»

La Unidade de Reparto de Correos en Lalín cumple dos años de acciones en las que reclama ya no solo el aumento de la plantilla, sino al menos la cobertura de las bajas temporales. El plantel celebró ayer esos 24 meses de lucha con una manifestación por las calles Principal y Joaquín Loriga. Una treintena de personas, entre trabajadores y vecinos que quisieron mostrar su solidaridad, corearon consignas como «Correos público e de calidade» o «menos xefes e máis carteiros».

La movilización contó con el respaldo del sindicato CIG, que indica que en la actualidad «só un 56% do cadro de persoal está prestando o servizo postal» en una unidad de reparto que incluye Lalín pero también los municipios de vecinos de Rodeiro, Dozón y Agolada. Los cuatro suman, en conjunto, casi 700 kilómetros «nunha zona de interior, rural e de alta montaña, onde a crueza do inverno se deixa notar sen que Correos vele pola saúde das persoas traballadoras».

La plantilla tiene que asumir la labor de los compañeros y compañeras que están de baja, al no cubrirse sus plazas, y en una zona con población muy dispersa. Las sobrecargas de trabajo y la presión psicológica que soportan motivó que, a petición de los delegados de la CIG, se llevase a cabo en esta unidad de reparto una evaluación de riesgos psicosociales, cuyos resultados se están esperando.

La organización sindical señala que la plantilla de Lalín «é un dos mellores exemplos da deriva laboral na que está caendo Correos: os carteiros e carteiras parecen ser os únicos responsables dos disparates e do malgasto realizado polo persoal directivo da maior empresa pública do Estado, sufrindo uns recortes brutais en persoal para reducir gastos e maquillar as maltreitas contas de resultados». Asegura que la plantilla continuará con sus reivindicaciones para «defender unhas condicións de traballo dignas e prestar un servicio de calidade».