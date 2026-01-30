Correa estalla contra PP y PSOE y pide respeto en las sesiones plenarias

El pleno municipal de enero de la corporación de Forcarei volvió a poner de relieve la tensión política existente entre los tres gruposque la constituyen. Concretamente, los constantes reproches entre PP y PSOE han entorpecido de forma reiterada el transcurso de las sesiones e incluso su propia utilidad para el funcionamiento de la administración local.

En este sentido, el BNG expresó su preocupación por lo que considera una «continua guerra política» en los plenos municipales, advirtiendo de que esta dinámica «supera todo límite del respeto» y termina afectando a los vecinos. El portavoz nacionalista, Roberto Jorge Correa, criticó el uso que, a su juicio, se está haciendo de las sesiones plenarias, especialmente por parte del Partido Popular, al que acusa de convertir determinadas intervenciones en «auténticos mítines», incluso en asuntos que «eran meras daciones de cuenta sindicales».

Desde el BNG reclamaron mantener la discrepancia política dentro de unos márgenes de cordialidad institucional, subrayando que «por encima de la política debe primar el respeto a las normativas y a los adversarios políticos». En este sentido, mostraron su malestar por situaciones vividas en el salón de plenos este miércoles, como la expulsión de la socialista Verónica Pichel, un hecho que califican de «bochornoso» y que, según indican, se produce «con un cambio de roles según quién gobierne».

La formación nacionalista también pidió que los trabajadores municipales queden al margen de la confrontación política. En su comunicado, el BNG señaló que no comparte que, «pleno tras pleno», se utilice al personal del Concello como elemento de enfrentamiento por parte de PP y PSOE, algo que consideran «retorcer la política de forma absurda».

Además de las críticas, el BNG aprovechó el pleno para trasladar varias demandas concretas, entre ellas la unificación de las referencias de catastro y registro de la propiedad con el objetivo de reducir el abandono de inmuebles, así como la reparación de vías municipales en Soutelo de Montes y la mejora del tendido eléctrico en Presqueiras.

Por su parte, la alcaldesa, Belén Cachafeiro. respondió a las críticas formuladas por la oposición, especialmente por el PSOE. En una publicación a través de sus redes sociales defendió la actuación del gobierno local y negó la falta de transparencia, recordando que «las redes son solo un canal informativo» y que «no son el medio oficial ni el que marca la ley».

La regidora subrayó que la información pública «debe estar y está en el Portal de Transparencia del Concello», donde, según indicó, se publican convocatorias, expedientes y documentación completa. Asimismo, aseguró que durante el pleno «se dio la palabra a todos los representantes políticos» y que la portavoz del PSOE «decidió no utilizarla», añadiendo que «no vale criticar fuera lo que no se quiso defender dentro del pleno municipal».

Noticias relacionadas

Desde el gobierno local insistieron en que el ejecutivo está centrado en «poner orden en los asuntos del Concello» y en «trabajar con seriedad», frente a lo que califican como «ruido político y mentiras» por parte de la oposición.