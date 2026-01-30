El Concello remite el informe técnico de la obra en Pedre

El Concello de Cerdedo-Cotobade ha salido al paso de las críticas del PSOE sobre la restauración del tajamar del puente de Serrapio remitiendo el informe técnico de la intervención. El documento, elaborado por la empresa adjudicataria y la dirección arqueológica, sostiene que las obras se ajustan al proyecto autorizado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Según el informe, se desmontaron y recolocaron los sillares originales conservados y se ejecutó el relleno interior conforme a lo previsto. Los técnicos explican que la piedra recuperada no fue suficiente para completar la reconstrucción. Por ello, se empleó granito nuevo con un acabado diferenciado. Esta solución, señalan, responde a criterios internacionales que evitan la creación de «falsos históricos»