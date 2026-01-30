Cokuus Tapería abre sus puertas en Lalín
Cokuus Tapería inaugura su local esta tarde en la Avenida Luis González Taboada de la capital dezana. Para celebrarlo por todo lo alto, sus responsables anuncian que habrá pinchos y consumiciones gratis para todos los asistentes a partir de las 19.30 horas, hora prevista para la apertura de una referencia hostelera en Lalín que aspira a convertirse en referente.
