Cimag-GandAgro fija su cita de 2027: del 25 al 27 de febrero

La VI Feria Profesional de Maquinaria, Agricultura y Ganadería Abanca Cimag-GandAgro se celebrará en el recinto ferial de Silleda los días 25, 26 y 27 de febrero de 2027. La decisión fue adoptada ayer por el comité organizador en una reunión celebrada en la sede de la feria.

En el encuentro, los asistentes mostraron su satisfacción con los resultados de la pasada convocatoria y destacaron el valor del certamen como punto de encuentro, espacio de negocio y escaparate de soluciones innovadoras para el sector agropecuario. Además, se abordaron distintos aspectos de la organización de 2027 con el fin de impulsar próximamente su promoción y comercialización.

La reunión contó con representantes de entidades, empresas y cooperativas con peso en el sector, como Fefriga, Africor Pontevedra, la Asociación de Defensa Sanitaria de Porcino de Silleda, Fegapor, Agafac, Ingeniería Agroforestal de la USC, Aira, Cogal, Delagro, DeLaval, GEA Farm Technologies Ibérica, Hitraf, Lely, Prefabricados Faro, Tractor Import y Abanca.