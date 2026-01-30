Cimag-GandAgro fija su cita de 2027: del 25 al 27 de febrero
La VI Feria Profesional de Maquinaria, Agricultura y Ganadería Abanca Cimag-GandAgro se celebrará en el recinto ferial de Silleda los días 25, 26 y 27 de febrero de 2027. La decisión fue adoptada ayer por el comité organizador en una reunión celebrada en la sede de la feria.
En el encuentro, los asistentes mostraron su satisfacción con los resultados de la pasada convocatoria y destacaron el valor del certamen como punto de encuentro, espacio de negocio y escaparate de soluciones innovadoras para el sector agropecuario. Además, se abordaron distintos aspectos de la organización de 2027 con el fin de impulsar próximamente su promoción y comercialización.
La reunión contó con representantes de entidades, empresas y cooperativas con peso en el sector, como Fefriga, Africor Pontevedra, la Asociación de Defensa Sanitaria de Porcino de Silleda, Fegapor, Agafac, Ingeniería Agroforestal de la USC, Aira, Cogal, Delagro, DeLaval, GEA Farm Technologies Ibérica, Hitraf, Lely, Prefabricados Faro, Tractor Import y Abanca.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Davila 27/01/2026
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Borja Iglesias presenta la nueva camiseta de «A Irmandiña»: «Estaré en el Celta hasta que ellos quieran»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana