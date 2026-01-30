Cierra A Resistencia, víctima del mal momento del sector

En el mes de junio del año 2022 María José Coto y su pareja, Gonzalo Gómez, abrían las puertas de la cafetería-cervecería bautizada como A Resistencia. Lo hacían aprovechando un céntrico local ubicado en la calle Calvo Sotelo que durante años albergó al Bar Amadeus, después de que este decidiese mudarse un poco más abajo en la misma calle, en lo que antes se conocía como el Acapulco. En aquel momento, Coto reconocía que la ubicación había sido un factor clave para embarcarse en esta aventura hostelera, en la que ni ella ni su pareja tenían experiencia previa. «Teníamos pensado abrir antes, pero tras ver el resultado de las obras de humanización nos convencimos aún más. Es un claro atractivo para abrir en esta zona», afirmaba la empresaria.

El proyecto iniciado por María José Coto y Gonzalo Gómez finalizó sin embargo cuando estaba a punto de cumplir los cuatro años de vida. A Resistencia cerró ayer sus puertas de manera definitiva. Dentro del local, ya solo quedaba la hostelera recogiendo, quien hace un alto para atendernos. Lo hace para presentarnos un escenario complicado para la hostelería estradense en estos momentos, principalmente por la subida de los costos. Eso se une al sacrificio que implica llevar un local de hostelería que abre mañana, tarde y noche. «Es un trabajo muy sacrificado. Echas aquí muchas horas. Si ese sacrificio implicase ganar mucho dinero lo puedes aguantar pero cuando te das cuenta de que no es así...», nos explica.

María José Coto apunta sin embargo a que el local tiene muchas posibilidades, especialmente por su ubicación y espacio. «A lo mejor hay que enfocarlo de otra manera. Puede que gente joven al cargo puedan darle otro aire. Quizás enfocándolo más hacia las raciones», argumenta.

El cierre de A Resistencia sorprende solo unas semanas después del cierre de otro local ubicado también en la misma calle Calvo Sotelo, la principal arteria comercial de A Estrada y sin duda la más transitada. Estamos hablando del Acrópolis, en una aventura hostelera que no llegó a cumplir el año. Los rumores dicen que podrían no ser los últimos bares en cerrar sus puertas en estos primeros meses de 2026, una tendencia que también augura la propia María José Coto, alertando sobre la situación que atraviesan otros compañeros del sector.