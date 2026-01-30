Cerdedo-Cotobade aprueba en pleno la expropiación para la plaza de San Xurxo
Saca adelante también el cambio de Praza de Viascón a Praza Ricardo Portela
REDACCIÓN
El pleno del Concello de Cerdedo-Cotobade aprobó de forma definitiva el proyecto de expropiación mediante el procedimiento de tasación conjunta para la ejecución de una futura plaza pública en el entorno de la iglesia de San Xurxo de Sacos, dentro del Plan especial de dotaciones previsto para este espacio.
La aprobación supone un avance clave en la creación de un nuevo espacio público destinado al disfrute de los vecinos, tras completarse todo el procedimiento administrativo, que incluyó la aprobación del plan especial, su inscripción en el Registro de Planeamiento Urbanístico de Galicia, la exposición pública y las publicaciones oficiales, sin que se presentaran alegaciones.
El alcalde, Jorge Cubela, destacó que «con este paso damos respuesta a una demanda histórica de la parroquia de San Xurxo de Sacos, creando una plaza pensada para la convivencia y el encuentro vecinal». Añadió que «el objetivo del gobierno municipal es seguir recuperando espacios públicos de calidad».
En la misma sesión se aprobaron otros asuntos, como el proyecto de humanización del entorno de la iglesia de San Miguel de Carballedo y el cambio de denominación de la plaza de Viascón, que pasará a llamarse Praza Ricardo Portela.
