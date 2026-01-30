Catorce empresas optan a la ampliación de Lalín 2000
REDACCIÓN
Lalín
Hasta catorce empresas han presentado sus ofertas para ejecutar las obras de urbanización de la cuarta fase del polígono industrial Lalín 2000. El proyecto supondrá incrementar en 313.497 metros cuadrados la superficie actual y estará a disposición del tejido empresarial en el año 2028. El proyecto está presupuestado en 11,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, una vez adjudicado el contrato.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Davila 27/01/2026
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Borja Iglesias presenta la nueva camiseta de «A Irmandiña»: «Estaré en el Celta hasta que ellos quieran»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana