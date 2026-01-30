Catorce empresas optan a la ampliación de Lalín 2000

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REDACCIÓN

Lalín

Hasta catorce empresas han presentado sus ofertas para ejecutar las obras de urbanización de la cuarta fase del polígono industrial Lalín 2000. El proyecto supondrá incrementar en 313.497 metros cuadrados la superficie actual y estará a disposición del tejido empresarial en el año 2028. El proyecto está presupuestado en 11,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, una vez adjudicado el contrato.

