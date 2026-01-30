«Esta e-consulta con Cardiología reduce visitas al hospital y mejora la equidad»

¿En qué consiste este proyecto de e-consulta entre Atención Primaria y Cardiología?

Es una e-consulta avanzada de Cardiología, una consulta no presencial entre profesionales, integrada en la historia clínica electrónica. A la e-consulta tradicional se le añaden dos herramientas diagnósticas: la tele-ecocardiografía y la monitorización electrocardiográfica de eventos, lo que permite al cardiólogo tomar decisiones más completas sin que el paciente tenga que desplazarse al hospital.

¿Durante cuánto tiempo y dónde se llevó a cabo?

El estudio analiza un periodo concreto, entre junio de 2022 y diciembre de 2024, con más de 1.200 pacientes atendidos en el Servicio de Atención Primaria de A Estrada, en coordinación con Cardiología del CHUS. Los pacientes fueron seguidos durante más de un año, lo que permitió evaluar la seguridad clínica. El programa, además, sigue activo en la práctica diaria.

Validación del modelo

¿Qué dificultades encontraron?

Las principales dificultades fueron organizativas y técnicas. Fue necesaria la formación y acreditación de los profesionales de Atención Primaria, la creación de un canal específico de e-consulta avanzada y la validación del modelo mediante la concordancia con Cardiología. Hubo reticencias iniciales en la unidad de imagen cardíaca, por un posible aumento de carga asistencial, que no se confirmaron: solo el 4 % de los casos fueron derivados finalmente a estudios avanzados. Desde el punto de vista técnico, la falta de conexión directa con el sistema PACS obliga a enviar las ecografías como loops seleccionados, aunque esto no comprometió la seguridad.

¿Cómo surgió la idea?

La idea partió del cardiólogo Alejandro Virgós Lamela, que planteó que integrar estas herramientas podía aumentar la capacidad resolutiva de la e-consulta. El proyecto contó con el respaldo de José Ramón González Juanatey, que en aquel momento dirigía el Servicio de Cardiología y decidió apostar por una vía innovadora sin experiencias previas publicadas a nivel internacional dentro de una e-consulta de Cardiología.

"Es especialmente útil en el estudio de soplos, bloqueos de rama y fibrilación auricular" Juan José Sánchez Castro — Jefe del Servicio de Atención Primaria de A Estrada

¿En qué casos funciona mejor?

La tele-ecocardiografía es especialmente útil en el estudio de soplos cardíacos, bloqueos de rama y fibrilación auricular de nuevo diagnóstico. La monitorización electrocardiográfica de eventos es muy eficaz en pacientes con palpitaciones. El objetivo es usar la prueba adecuada en cada situación.

Reduce desplazamientos innecesarios

¿Qué aporta a una población envejecida, y más en el rural, como la gallega?

Reduce desplazamientos innecesarios, mejora la accesibilidad y permite priorizar la atención presencial para los pacientes más complejos, mejorando la equidad sin perder seguridad.

¿Es trasladable a otros centros?

Es potencialmente extensible, pero requiere planificación. Aunque la mayoría de los centros ya disponen de ecógrafos, para la tele-ecocardiografía se necesitan equipos fijos con software cardiológico. El principal reto es organizativo: disponer de operadores acreditados, tiempo protegido o técnicos de imagen cardíaca, manteniendo siempre el modelo supervisado por Cardiología del área sanitaria.

¿Qué papel juega Atención Primaria?

El papel activo de los equipos de Atención Primaria en la obtención de información diagnóstica refuerza su autonomía profesional y mejora la coordinación entre niveles asistenciales, elementos clave de los modelos de atención centrados en el paciente.