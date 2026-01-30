«Esta e-consulta con Cardiología reduce visitas al hospital y mejora la equidad»
Impulsor con el investigador del IDIS Alejandro Virgós de un proyecto dirigido por el cardiólogo José Ramón González Juanatey, han comprobado con más de 1.200 pacientes de A Estrada la eficacia de un innovador modelo de interconsulta electrónica entre Atención Primaria y Cardiología para reducir la consulta presencial con el especialista
Koro Martínez
¿En qué consiste este proyecto de e-consulta entre Atención Primaria y Cardiología?
Es una e-consulta avanzada de Cardiología, una consulta no presencial entre profesionales, integrada en la historia clínica electrónica. A la e-consulta tradicional se le añaden dos herramientas diagnósticas: la tele-ecocardiografía y la monitorización electrocardiográfica de eventos, lo que permite al cardiólogo tomar decisiones más completas sin que el paciente tenga que desplazarse al hospital.
¿Durante cuánto tiempo y dónde se llevó a cabo?
El estudio analiza un periodo concreto, entre junio de 2022 y diciembre de 2024, con más de 1.200 pacientes atendidos en el Servicio de Atención Primaria de A Estrada, en coordinación con Cardiología del CHUS. Los pacientes fueron seguidos durante más de un año, lo que permitió evaluar la seguridad clínica. El programa, además, sigue activo en la práctica diaria.
Validación del modelo
¿Qué dificultades encontraron?
Las principales dificultades fueron organizativas y técnicas. Fue necesaria la formación y acreditación de los profesionales de Atención Primaria, la creación de un canal específico de e-consulta avanzada y la validación del modelo mediante la concordancia con Cardiología. Hubo reticencias iniciales en la unidad de imagen cardíaca, por un posible aumento de carga asistencial, que no se confirmaron: solo el 4 % de los casos fueron derivados finalmente a estudios avanzados. Desde el punto de vista técnico, la falta de conexión directa con el sistema PACS obliga a enviar las ecografías como loops seleccionados, aunque esto no comprometió la seguridad.
¿Cómo surgió la idea?
La idea partió del cardiólogo Alejandro Virgós Lamela, que planteó que integrar estas herramientas podía aumentar la capacidad resolutiva de la e-consulta. El proyecto contó con el respaldo de José Ramón González Juanatey, que en aquel momento dirigía el Servicio de Cardiología y decidió apostar por una vía innovadora sin experiencias previas publicadas a nivel internacional dentro de una e-consulta de Cardiología.
"Es especialmente útil en el estudio de soplos, bloqueos de rama y fibrilación auricular"
¿En qué casos funciona mejor?
La tele-ecocardiografía es especialmente útil en el estudio de soplos cardíacos, bloqueos de rama y fibrilación auricular de nuevo diagnóstico. La monitorización electrocardiográfica de eventos es muy eficaz en pacientes con palpitaciones. El objetivo es usar la prueba adecuada en cada situación.
Reduce desplazamientos innecesarios
¿Qué aporta a una población envejecida, y más en el rural, como la gallega?
Reduce desplazamientos innecesarios, mejora la accesibilidad y permite priorizar la atención presencial para los pacientes más complejos, mejorando la equidad sin perder seguridad.
¿Es trasladable a otros centros?
Es potencialmente extensible, pero requiere planificación. Aunque la mayoría de los centros ya disponen de ecógrafos, para la tele-ecocardiografía se necesitan equipos fijos con software cardiológico. El principal reto es organizativo: disponer de operadores acreditados, tiempo protegido o técnicos de imagen cardíaca, manteniendo siempre el modelo supervisado por Cardiología del área sanitaria.
¿Qué papel juega Atención Primaria?
El papel activo de los equipos de Atención Primaria en la obtención de información diagnóstica refuerza su autonomía profesional y mejora la coordinación entre niveles asistenciales, elementos clave de los modelos de atención centrados en el paciente.
Resueltos a distancia un 16% más de casos
El modelo avanzado de e-consulta entre Atención Primaria y Cardiología, desarrollado en un entorno asistencial real -el del centro de salud de A Estrada-, ha demostrado un aumento significativo de los casos resueltos sin necesidad de visitas presenciales al especialista, hasta el punto de que pasaron del 38 al 54,3%, obteniéndose una elevada concordancia diagnóstica entre los niveles asistenciales y sin haberse producido eventos adversos relevantes durante el seguimiento.
Los resultados aportan «una validación científica sólida de una iniciativa organizativa y tecnológica claramente innovadora, con impacto en eficiencia, accesibilidad y coordinación asistencial, y con potencial de escalabilidad», según Juan José Sánchez Castro.
Impulsado por el jefe de Atención Primaria de A Estrada y por el investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago Alejandro Virgós Castro, el estudio liderado por el jefe del grupo de Cardiología del IDIS, José Ramón González Juanatey, acaba de ser publicado en la revista European Heart Journal Open.
Un proyecto sobre el que Juanatey destaca el impacto organizativo, puesto que «reduce la carga en los hospitales, mejora la equidad en las zonas rurales y contribuye a la sostenibilidad ambiental al minimizar desplazamientos». Para el especialista, supone «un paso hacia una cardiología más accesible y eficiente».
