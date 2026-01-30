Camiñas reclama ayudas para reparar los daños de las borrascas

Desde hace un mes, seis borrascas de lluvia y nieve han barrido las comarcas. Las últimas, Joseph y Kristin, tuvieron lugar desde el domingo y dejaron tras de sí serios destrozos en los accesos a granjas, caminos rurales y pistas municipales en Rodeiro. El gobierno bipartito está evaluando los daños y trabaja ya en la planificación de las actuaciones más urgentes, «priorizando aqueles puntos que dan servicio directo ás explotacións agrarias e a vivendas», indican desde el Concello.

El alcalde de Rodeiro, José Luis Camiñas, propone que tanto la Xunta como la Diputación activen líneas extraordinarias de ayudas a los concellos más afectados por las lluvias. Recuerda que las lluvias de enero de 2023 la administración provincial puso en marcha una partida económica de 2,7 millones de euros para las necesidades más urgentes de los municipios con más daños.

El regidor apunta que «nun concello como o noso, no que todas as parroquias son rurais e todas as parcelas contan con accesos a través de camiños, os episodios de chuvias intensas como este teñen un impacto especialmente elevado». El ejecutivo local agradece la colaboración vecinal y pide prudencia a la hora de circular por las vías afectadas.