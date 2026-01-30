Calceta con fío de debate
O Club de Lectura despide xaneiro coa análise de «O club da calceta» e pon rumbo a febreiro con «Beleza vermella», xa no Museo de Lalín
O Club de Lectura de Lalín, promovido pola Concellería de Cultura do Concello, puxo punto final á programación de xaneiro cunha xuntanza especialmente participativa arredor da novela O club da calceta, de María Reimóndez. A sesión derivou nun intercambio de opinións amplo e plural no que as persoas asistentes afondaron na historia, nos personaxes e no desenlace, destacando como eixos do debate a sororidade, as relacións entre mulleres e a capacidade do texto para dialogar coa experiencia vital do lectorado.
Un dos momentos máis comentados foi a comparación entre a obra literaria e a súa adaptación cinematográfica, unha análise que serviu para confrontar linguaxes, ritmos e enfoques narrativos. O grupo salientou, ademais, o ton directo e a mestura de humor e sensibilidade coa que Reimóndez retrata a realidade cotiá, un trazo que facilita a identificación coas situacións e cos diálogos.
Isolda Santiago
Reimóndez está considerada unha das voces máis relevantes da literatura galega contemporánea. Escritora, tradutora e activista, a súa traxectoria abrangue diversos xéneros e adoita abordar cuestións como o feminismo, a diversidade ou as identidades. Outros títulos seus moi coñecidos son Dende o conflito, Cobiza ou Fúria.
De cara aos vindeiros meses, o club incorpora novidades organizativas: a escritora Isolda Santiago sumará a súa experiencia á dinamización das sesións e á selección de lecturas, mentres que a coordinación técnica continuará a cargo do Concello. Autora dos poemarios Flor de tan mal xardín e Cando levante a brétema, Santiago publicou en 2024 Oigo voces. Relatos da crúa realidade.
As reunións trasladaranse, a partir de febreiro, ao Museo Ramón María Aller Ulloa e manterán o horario habitual: o último xoves de cada mes, ás 20:00 horas. A próxima cita estará dedicada a Beleza vermella, de Arantza Portabales, un thriller ambientado en Compostela que combina misterio, arte e tensión psicolóxica.
