El CAAN recogió 227 perros abandonados en Deza y Tabeirós-Montes durante el año pasado

El Centro de Acollida e Protección de Animais que gestiona la Diputación en Meis recogió durante el año pasado 227 perros abandonados en Deza y Tabeirós-Montes. La cifra se mantiene estable desde la pandemia, con horquillas de entre 220 y 230 canes perdidos entre 2021 y 2024 (en ese año fueron 226, que pasan a 248 si tenemos en cuenta los de Cerdedo-Cotobade). Solo en 2023 la actividad del CAAN en la zona se catapultó a los 323 canes recogidos. (358, al incluir los de Cerdedo-Cotobade).

Es lógico que los concellos con más habitantes registren un mayor número de abandonos. Así es que Lalín, A Estrada y Silleda siguen liderando la lista de municipios en los que más intervienen los servicios del CAAN. En Lalín durante el año pasado fueron recogidos 60 animales, por encima de los 47 de 2024, mientras que A Estrada baja de 63 a 56 y Trasdeza, de 62 a 42. Vila de Cruces es otro municipio donde suben las cifras de abandono o extravío de mascotas, pues de las 14 atendidas en 2024 llega a las 32 en 2025. También se producen incrementos en los concellos de Forcarei, que sube de los 7 a los 17, Rodeiro, de 1 a 9, y Dozón, que pasa de 4 a 5. De este modo, solo A Estrada y Silleda, registran descensos, como Agolada, que de los 28 animales retirados en 2024 cae a solo 6 en 2025.

Frente a esos 227 perros abandonados y extraviados en las comarcas, solo se produjeron 20 adopciones desde los ocho municipios que las integran: 9 en A Estrada, 5 en Lalín y 3 tanto en Forcarei como en Vila de Cruces. En su página web, el CAAN permite consultar el perfil de los perros recogidos en la zona nororiental de la provincia y que buscan un nuevo hogar. Son todos machos y están esterilizados, y la mayoría son adultos y mestizos. De esos nueve canes que siguen en la perrera de Armenteira, dos fueron recogidos en Silleda y otros tantos en Lalín, mientras que los cinco restantes proceden de Agolada, Rodeiro, Vila de Cruces, Forcarei y A Estrada. No hay ningún animal que fuese localizados en Dozón.

Las personas que deseen adoptar una de estas mascotas tienen que firmar un contrato con el CAAN mediante el que se comprometen a inscribir el animal en el censo municipal correspondiente y, si el can es de raza potencialmente peligrosa, el nuevo dueño ha de cumplir con todas las medidas de seguridad que marca la normativa. Algunas de estas medidas son una licencia administrativa (renovable), un seguro de responsabilidad civil o pasear el animal siempre con bozal y correa. La web señala que la adopción es gratuita y que el animal no va a ser empleado con fines lucrativos, ni para la exhibición o participación en espectáculos públicos.

Esterilización de gatos

Desde enero de 2024, hace un par de años, el CAAN ofrece a sus 52 municipios adheridos un servicio de castración de gatos de colonias felinas que estén legalmente establecidas. Durante el año pasado participaron en esta iniciativa Silleda, con 24 gatos esterilizados, y A Estrada, con 5. A nivel provincial, pudieron esterilizarse 600 animales, y la previsión era que en 2025 se llegase a los 1.200.

El control de las colonias felinas se realiza mediante el ‘método CER’, acrónimo de captura, esterilización y retorno. De este modo, primero se capturan los gatos para vacunarlos y esterilizar a los machos. Durante esta intervención también se identifican, y después se devuelven a su zona de origen, que estará limpia y desinfectada. En Silleda en su momento se apeló a la colaboración vecinal para participar en la gestión de esas colonias felinas en cuestiones como el cuidado y alimentación de los gatos, además de la limpieza de la zona en la que estén viviendo.