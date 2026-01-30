El BNG pide seguridad en el Arena tras una condena al Concello por una caída

El BNG demanda «medidas de seguridade» en las piscinas y el spa del Lalín Arena tras recoger quejas continuadas de usuarios por la falta de condiciones adecuadas, especialmente en la zona de paso entre la piscina y el área termal. Según expone, más de un centenar de personas presentaron durante más de un año reclamaciones por escrito al Concello solicitando soluciones antideslizantes para evitar caídas.

La situación no solo no se corrigió, sino que el gobierno local llegó a desestimar una reclamación de responsabilidad patrimonial y la petición de medidas presentada por una usuaria que sufrió un accidente en ese punto. La responsable local del Bloque, Mari Fernández Sanmartín, asegura que el Concello «vén de ser condenado» por aquel siniestro, que causó lesiones de consideración en tobillo y rodilla. Afirma haber tenido conocimiento de la «anulación» por vía judicial de la decisión municipal de rechazar las reclamaciones de la vecina.

Desde las filas nacionalistas califican de «irresponsable e temeraria» la actitud del ejecutivo popular por «desatender e rexeitar as demandas da veciñanza» pese al volumen de firmas y advertencias. Fernández reprocha al PP «a súa desidia» ante una ciudadanía que «quere usar as instalacións municipais pero se sinte insegura e atopa sempre o non por resposta do Concello».

Considera insuficiente la respuesta municipal posterior al fallo, al entender que se limita a «un mero parche» con la colocación de bandas antideslizantes. «No canto de escoitar á cidadanía para mellorar os servizos municipais», añade, el PP estaría «mirar cara outro lado, negarse a asumir as súas responsabilidades e manter situacións de perigo».

Desde el BNG esperan que «remate a soberbia aos veciños» y advierten de que «estaremos moi vixiantes» para que se cumplan las obligaciones de seguridad. Recuerdan que garantizar la protección en instalaciones públicas entra en sus competencias, más aún cuando «moitos usuarios son persoas maiores».