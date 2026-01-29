Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Venezolanos del Deza convoca el sábado una misa en la iglesia de Lalín

REDACCIÓN

Lalín

La asociación Venezolanos del Deza organiza este sábado una misa en la iglesia de Lalín a las 20.00 horas. Unidos por el nuevo rumbo es el lema de esta iniciativa con la que este colectivo desea una transición pacífica en el país caribeño. Además, solicita la liberación de los presos políticos.

