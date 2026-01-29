Los veinte del PXOM que nunca fue
En enero de 2006, A Estrada creyó haber cerrado por fin su etapa de provisionalidad urbanística. Veinte años después, aquel PXOM aprobado en enero de hace dos décadas sigue siendo recordado como la piedra angular de uno de los momentos de mayor tensión política y social a nivel local.
Hace ahora veinte años, el Concello de A Estrada aprobaba un PXOM que parecía destinado a cerrar una larga etapa de provisionalidad urbanística. A finales de enero de 2006, el Plan Xeral de Ordenación Municipal superaba el trámite plenario con los votos en solitario del gobierno encabezado por Ramón Campos y abría una ventana de expectativas que nunca llegarían a materializarse.
Aquel PXOM fue aprobado en un contexto de fuerte tensión política y social, pero también de urgencia. El municipio llevaba años funcionando con unas normas urbanísticas obsoletas y con las licencias condicionadas, y el nuevo plan se presentó como la herramienta necesaria para reactivar la economía y ordenar el crecimiento. Durante las semanas posteriores a su aprobación, el documento fue defendido por el gobierno local y recibido con alivio por parte de los sectores económicos.
Sin embargo, el recorrido del plan se truncó pocos meses después. En primavera de 2006, la Xunta de Galicia emitió un informe desfavorable que negaba la aprobación definitiva del PXOM y exigía correcciones de calado. El documento cuestionaba el sobredimensionamiento del crecimiento previsto, la ausencia de un modelo territorial coherente, la excesiva capacidad residencial, así como la ordenación del suelo rural, industrial y urbanizable. También señalaba carencias en la planificación de infraestructuras, zonas verdes y servicios necesarios para sostener el desarrollo planteado, lo que obligaba a rehacer buena parte del plan aprobado en enero
A partir de ese momento, el proceso entró en una fase de bloqueo. Las exigencias autonómicas obligaban a rehacer buena parte del documento, mientras crecía la confrontación política y se dilataban los plazos. El debate dejó de centrarse en cuándo se aprobaría el plan para pasar a cuestionar si era viable en los términos en los que había sido concebido.
El desenlace llegó a finales de 2006, cuando se optó por una solución excepcional: la implantación de normas urbanísticas transitorias. A Estrada se quedaba, de nuevo, sin PXOM en vigor. El plan aprobado en enero nunca llegó a aplicarse y acabaría siendo sustituido, años después, por el PXOM definitivo de 2013.
Aedru, un actor caído en el olvido
Este momento no puede entenderse sin la irrupción de la Asociación Estradense para a Defensa do Rural e o Urbano (Aedru), uno de los actores más influyentes de aquel proceso. El colectivo surgió como respuesta al modelo urbanístico que proponía el PXOM y articuló una oposición organizada, especialmente desde el ámbito rural.Aedru protagonizó movilizaciones, llenó plenos y trasladó a la Xunta numerosas críticas sobre la clasificación de suelo, la expansión de los núcleos y el impacto territorial del PXOM. Su presión condicionó el clima político de aquel año, llegando incluso a anunciar su candidatura a las siguientes elecciones.Parte de las objeciones formuladas por la administración autonómica coincidieron con advertencias que la asosicación señalaba meses antes. Con el bloqueo del PXOM y la posterior implantación de normas transitorias, el colectivo fue perdiendo protagonismo, pero su papel marcó un antes y un después en la relación entre urbanismo y participación ciudadana.
