La unidad móvil de la ITV agrícola visita Agolada desde el 19
REDACCIÓN
Agolada
El Campo da Feira de Agolada acogerá una unidad móvil de la ITV agrícola del 19 al 26 de febrero, de 9.00 a 13.30 y de 15.15 a 18.00 horas todos los días salvo el 20 y 26, en los que solo prestará servicio por la mañana. Esta dotación regresará al campo de la feria en marzo, del día 2 al 11, y con el horario citado salvo el día 6, con turno solo de mañana. Puede pedirse cita previa en el teléfono 981 928 080 o en la web www.sycitv.com.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de 6 centros de salud que cambiarán a la calle Lalín
- Saturación en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza
- El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar
- El Puerto de Vigo decreta el fin de la concesión de Astilleros San Enrique por incumplir pliegos
- Davila 27/01/2026