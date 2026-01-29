Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La unidad móvil de la ITV agrícola visita Agolada desde el 19

REDACCIÓN

Agolada

El Campo da Feira de Agolada acogerá una unidad móvil de la ITV agrícola del 19 al 26 de febrero, de 9.00 a 13.30 y de 15.15 a 18.00 horas todos los días salvo el 20 y 26, en los que solo prestará servicio por la mañana. Esta dotación regresará al campo de la feria en marzo, del día 2 al 11, y con el horario citado salvo el día 6, con turno solo de mañana. Puede pedirse cita previa en el teléfono 981 928 080 o en la web www.sycitv.com.

