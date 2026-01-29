«Tribeca Tavern», una burguer de plato para conquistar España

En el año 2024 Argentinos Bugruer ganó el Campeonato de España de hamburguesas con su creación «Old School 1980», una propuesta que recuperaba el sabor de las hamburguesas de toda la vida. El año pasado, Gonzalo Pose y los suyos crearon «La Madrineta», una cheeseburguer clásica con un toque especial con la que fueron elegidos como la mejor hamburguesa de Galicia. Este año, Argentinos Burguer vuelve a la carga y lo hace con una hamburguesa inspirada en Nueva York.

«Tribeca Tavern» es el nombre de la burguer que presentarán en el Campeonato de España y que desde hoy hasta fin de mes se puede degustar y votar en su establecimiento. «Tribeca es un barrio de Nueva York en el que hay muchos restaurantes y gastronomía. Si pensamos en hamburguesas americanas nos vienen a la cabeza guarradas callejeras, comida basura y esas cosas. En sitios como Tribeca hay sin embargo un concepto de hamburguesa de restaurante de ciudad y calidad, que allí siempre tienen una burguer en carta», nos explica.

El hostelero, preparando para nosotros la "Tribeca Tavern". / Bernabé/Javier Lalín

«Son hamburguesas hechas con carnes nobles, con recortes de chuletas, entrecots o Tomahawk. Suelen tener pocos ingredientes. Es solo un medallón a la brasa con un toque ahumado. Suelen llevar cebolla, queso y se acompaña con pepinillo, además de una salsa hecha en el restaurante», afirma. Eso es lo que Argentinos quiere emular. «En esta ocasión queremos mostrar una hamburguesa diferente, de plato. Es justo lo contrario de lo que hicimos el año pasado con La Madrineta, que era una burguer muy callejera e informal, presentada en papel albal», añade, remarcando la presencia muy importante del ahumado de la carne, algo que hacen ellos al estilo americano con un ahumador. Además lleva pepinillo encurtido también por ellos y bacón ahumado y caramelizado. «Es una burguer elegante y neoyorquina, de esas que sirven camareros con chaleco. Yo no tengo chaleco para ponerme pero ese es el concepto», resume.

Como en ediciones anteriores, los votos de aquellos que se acerquen a probar la hamburguesa decidirán su Argentinos Burguer se mete en la gran final, a la que solo acceden los quince mejores. Si están entre los elegidos, tendrían que acudir a la cata final, donde tendría que cocinar para un jurado.