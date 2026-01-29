Tiran residuos junto a contenedores en un lugar de Arnois
Continúan las imágenes de vertidos de bolsas y basura de toda clase al lado de contenedores o en donde los había antes de la reciente reorganización por parte del Concello de A Estrada. La muestras de incivismo se repiten, perjudicando al resto de la comunidad. En la imagen, restos de residuos junto a contenedores en Moimenta, en la parroquia de Arnois, cerca de la carretera que va de Valboa a Ponte Ledesma.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de 6 centros de salud que cambiarán a la calle Lalín
- Saturación en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza
- El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar
- El Puerto de Vigo decreta el fin de la concesión de Astilleros San Enrique por incumplir pliegos
- Davila 27/01/2026