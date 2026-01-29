Tiran residuos junto a contenedores en un lugar de Arnois

Continúan las imágenes de vertidos de bolsas y basura de toda clase al lado de contenedores o en donde los había antes de la reciente reorganización por parte del Concello de A Estrada. La muestras de incivismo se repiten, perjudicando al resto de la comunidad. En la imagen, restos de residuos junto a contenedores en Moimenta, en la parroquia de Arnois, cerca de la carretera que va de Valboa a Ponte Ledesma.