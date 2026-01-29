El sistema de vales de alimentos que beneficia a 20 usuarios sigue adelante

En junio de 2025 el Concello de A Estrada, a través de su departamento de Servizos Sociais, realizó la última entrega de alimentos en el marco del programa que viene prestando desde el año 2012 a familias sin recursos económicos o que atraviesan una situación de emergencia. Desde julio, la concejalía que dirige Amalia Goldar cambió este sistema de distribución por la entrega de vales que pueden ser canjeados en un establecimiento local. Transcurridos seis meses de esta experiencia, el balance es completamente positivo y la experiencia tendrá continuidad. La administración municipal está ayudando actualmente a través de este programa a una veintena de usuarios.

«Está funcionando moi ben, tanto para os usuarios como para a xestión administrativa», reconoció Amalia Goldar. Señaló la concejala que para probar este sistema se creó en el departamento de Servizos Sociais una instrucción interna que siguen los trabajadores y que regula completamente la prestación. «Temos un acordo co Supermercado Froiz, que era o único que nos ofrecía este sistema, e os usuarios acoden co vale e mercan exactamente o que precisan. Menos alcohol, está permitido comprar calquera tipo de produtos, tanto de alimentación como de hixiene ou bazar», detalló.

Los vales son nominativos y se entregan una vez al mes. La cantidad que recibe cada unidad familiar varía en función de las propias características de la familia, valorando si hay menores, personas con discapacidad, enfermedad, u otros factores.

«O resultado é moi bo. Penso que se respecta moito máis a intimidade dos usuarios, que van mercar o que precisan e cando o necesitan», apuntó Goldar. Indicó que estos vales dan mayor independencia a las familias beneficiarias y también les permiten gestionar sus gastos y ajustarlos a sus necesidades.

La concejala de Servizos Sociais apuntó que, al igual que se entregan los vales una vez al mes, desde el Concello realizan una labor de seguimiento. De hecho, los usuarios hacen entrega de los resguardos de las compras realizadas el mes anterior: «Temos que dicir que a data de hoxe non houbo ningún problema. A xente trae o seus resgardos, nós podemos aconsellar pero eles teñen independencia de administrarse».

Los vales, que se están entregando a 7 unidades familiares que representan a 20 personas beneficiarias, tienen importes variados de 10, 20 y 50 euros. Cabe señalar que cada uno de ellos tiene que canjearse por la cantidad íntegra. La duración de esta prestación municipal de alimentos, destinada a usuarios sin ingresos, tiene un período máximo de 6 meses. Alcanzado este plazo, el Concello hace una revisión de la situación familiar, pudiendo prorrogarse. Con el nuevo funcionamiento del servicio ya establecido, la intención del Concello es incorporarlo al nuevo Reglamento de Emerxencia Social que se pretende aprobar a lo largo de este 2026.