Silleda aborda el segundo cambio en el Plan de Urbanismo para regular viales

La corporación de Silleda aborda en el pleno ordinario de este viernes (convocado para las 10.00 horas) la aprobación inicial de la modificación puntual número 2 del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). La primera modificación tuvo lugar el año pasado y sirvió para reajustar las zonas verdes en el entorno de la parcela de Sogama en el polígono industrial Área 33. Ahora, con este segundo reajuste se tramita una actuación técnica que recoge las demandas de los vecinos de distintos núcleos orientadas a adecuar a las situaciones reales del territorio determinadas alineaciones, viarios y también zonas verdes.

Esta segunda modificación afecta a nueve lugares. Así, tanto en Siador como en A Lama (esta en la parroquia de Rellas) y Aldea de Abaixo-Sino (en Ponte), el gobierno local propone eliminar las alineaciones que no se ajusten a la realidad existente. En As Ferreiras (Fiestras) y O Agriño-O Tellado (O Castro) se incorporarán nuevas alineaciones para ordenar de forma adecuada el viario. En Ervixe (Graba) este cambio en el PXOM prevé ajustar y regularizar una alineación existente, mientras que en San Fiz, en la feligresía de Margaride, la intención es reorganizar una zona verde que no estaba identificada correctamente en la documentación. En el casco urbano de Silleda se actualiza la cartografía, incorporando viarios existentes y eliminando otros que no se corresponden con la realidad, además de regularizar alineaciones en la zona de Outeiro. Por último, la modificación número 2 del PXOM en vigor permitirá que en Refoxos se eliminen y se trasladen determinado elementos catalogados para adaptarlos a la realidad territorial y garantizar su protección.

Según la documentación técnica, esta segunda actualización del Plan de Urbanismo tiene un alcance limitado y específico, de modo que no va a alterar el modelo territorial ni la estructura general del PXOM. Tampoco supone cambios en cuestiones como la clasificación del suelo ni el incremento en la edificabilidad o aprovechamientos urbanísticos. Por tanto, esta actualización «manterá intactos os criterios xerais de desenvolvemento do municipio», indican desde el ejecutivo trasdezano.

Plazo de alegaciones

Una vez que el documento quede aprobado de forma inicial por los concejales en el pleno, esta modificación va a someterse a un periodo de información pública, que dura dos meses. Durante ese tiempo las personas y entidades afectadas tienen la opción de consultar la documentación, a través de la sede electrónica municipal y de todos los medios legalmente establecidos. Durante ese par de meses podrán formularse alegaciones. De forma paralela, el Concello va a solicitar los informes sectoriales de las distintas administraciones con competencias en la normativa urbanística y ambiental.

El ejecutivo que encabeza Paula Fernández Pena indica que esta actuación permite continuar «perfeccionando o PXOM de forma gradual, atendendo á realidade do territorio e ás achegas da veciñanza, sen necesidade de acometer unha revisión integral do planeamento». El Plan de Urbanismo de Silleda quedó aprobado de forma provisional y por unanimidad en el pleno de septiembre de 2022. En diciembre de ese mismo año fue aprobado de forma definitiva por la Xunta, pero tras ‘tumbar’ el área de reparto de la Carballeira da Empanada, en A Bandeira. Está en vigor desde mayo de 2023.

Bases de las ayudas para colectivos

El orden del día del pleno incluye además la aprobación de las bases para conceder en el presente ejercicio las subvenciones municipales a colectivos de vecinos, culturales y deportivo. También quedarán aprobadas las ayudas nominativas.El año pasado esta línea de aportes económicos permitieron repartir 104.000 euros entre 40 entidades, al margen de los 35.000 que se distribuyeron mediante sendas subvenciones nominativas a las dos bandas de música. En todos los casos, los beneficiarios tuvieron que justificar sus gastos con facturas.