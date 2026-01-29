Seis de cada diez parroquias pierden vecinos el último año y 51 aldeas están abandonadas
Los lugares sin gente suponen solo el 3% de los 1.627 de las comarcas | Sendas aldeas de Dozón y de Rodeiro se vacían y una lalinense pasa de cero a tres | Los núcleos urbanos de Lalín, Silleda y Vila de Cruces suman habitantes
La demografía de las comarcas muestra una gráfica semejante en los últimos años: la hemorragia de pérdida de población es incapaz de cortarse y los núcleos urbanos se hacen, en buena parte de los casos, cada vez más grandes. Durante el año pasado el 63% de las 225 parroquias de Deza y Tabeirós-Montes perdieron vecinos; es decir, 141. Otras 63 sí consiguieron sumar residentes y las restantes 21 calcan sus censos. Las mayores subidas en términos porcentuales se registran en las parroquias que identifican los núcleos principales de Lalín, Silleda y Vila de Cruces.
En lo que respecta a las aldeas abandonadas, es decir, en las que no vive nadie, pasan de medio centenar en 2024 a 51. Esta modificación se debe a que Dozón incorpora Embeande a la aldea de A Pallota (Vidueiros) y Rodeiro se queda sin vecinos en el lugar de San Juan de Camba para totalizar nueve aldeas abandonadas. En Lalín son seis, una menos, puesto que Souto (Gresande) tiene ahora tres habitantes. En Silleda hay nueve, las mismas, idéntico censo que en Agolada (sin variaciones) y Vila de Cruces repite con dos. A Estrada llega a once (una más) y en Forcarei, sin cambios, son tres las aldeas sin vecinos.
Si nos ceñimos al municipio más poblado de las comarcas, Lalín, la cabecera comarcal dezana alcanza los 20.225 residentes tras ganar cinco en un año. Esta estabilidad debe atribuirse a otro estirón de su capital municipal que suma 162 empadronados y alcanza los 12.003. Si hace unos años existía un equilibrio entre la población urbana y la rural, ahora seis de cada diez lalinenses residen en la parroquia de As Dores, que incluye los lugares de Alfonselle, Feás, García Sánchez, Lagazós, Lalín de Arriba, Outeiro y Villa Flores. Si acotamos este espacio a las calles más céntricas, en este ámbito viven 11.609 personas.
Solo una quincena de las 48 pedanías incrementan su número de vecinos, incluida la capital. Castro, con 5 personas más en un año, es la parroquia que más habitantes suma en términos absolutos. Maceira, Muimenta, Prado, Cadrón, Catasós, Vilanova, Madriñán, Noceda, Bermés, Camposancos, Cangas y Parada también crecen, aunque con solo entre uno y cuatro vecinos a mayores.
Lodeiro, con seis residentes menos, es al mismo tiempo la parroquia de las dos comarcas que más recorta su censo en términos porcentuales, con una caída del 15%. Donramiro continúa cediendo vecinos, con una docena menos, y todavía como parroquia más habitada, se aleja del millar de censados que rozó años atrás. Vilatuxe es, no obstante, la que más habitantes pierde, con 18 en un año.
POBLACIÓN DE LOS LUGARES DE lalín a 1 de enero de 2025
Albarellos (38 vecinos, 2 MENOS QUE EN 2024). Albarellos (34) y Corredoira (4).
Alemparte (25, -1). Alemparte (25).Anseán (31, -1). Alén (7), Anseán (4), Soutullo (20) y Vilela (0).
Anzo (129, -5). Agrazán (0), Barrio (18), Castro (5), Costa (30), Cruceiro (20), A Igrexa (15), Nogueiras (3), Outeiro (10), Reibó (2), Sisto (16) y Vilacrespo (10).
Barcia (180, -15). Alfonsín (1), Amboade (11), Barcia (48), Xar (23), Midón (27), Outeiro (40), Ribela (30).
Bendoiro (255, -7). Bendoiro (2), Campo (18), Castro (25), Empedrada (6), A Igrexa (32), Xubín (26), Laxe (48), Pedrouzos (16), Vilar do Río (34) y Vilasoa (48).
Bermés (192, +1). Bermés (27), Bermés do Fondo (11), Campo (37), Lamela (7), Ois Grande (30), Ois Pequeno (12), Orxás (9), Regado (11), Riádigos (11) y Vento (37).
Botos (455, +3). Ateán (22), Baxán (44), Barreiro (20), Botos (16), Bouza (11), Estación (7), Fontao (25), Padrón (79), Porto (28), Reguengo (101), Ribeira (14), Sestelo (35), Somoza (25), Vilamaior (20) y Vilar (8).
Busto (46, -1). Alemparte (23), Caxide (3), Sestos (6) y Souto (14).
Cadrón (109, +3). Cadrón (33), Castelo (42) y Lamas (34).
Camposancos (63, +1). Camposancos (21), Chares de Outeiro (8) y A Goleta (34).
Cangas (75, +1). Cancelas (31), Cangas (23), Montrigo (21).
Castro (84, +5). Castro de Cabras (28), Froxán (22), A Igrexa (11) y Tecedeiras (23).
Catasós (350, +3). Antuín (20), Barrio (6), Belelle (63), Cabreira (44), Casas Vellas (1), Catasós (38), Celemín (10), Cerredo (19), Cobás (36), Donfreán (40), Puxallos (18), Quintela (39) y Torguedo (16).
Cello (30, =). Cello (17), Cornado (8) y Pazos (5).
Cercio (184, -2). Cercio (79), Chares (25), Xirón (9), Loucenzo (31), Mato (26) y Santabaia (14)
Cristimil (128, -11). A Barreira (2), Cristimil (16), Gondufe (14), Mato (45), A Outraldea (15), Quintá (6) y Sanxurdo (30).
Doade (95, -6). Codeseda (15), Doade (13), A Lama (22), Nogueira (14), O Penedo (11), Penelas (2), San Martiño (1), San Pedro (10) y Taín (7).
Donramiro (916, -12). Agruchave (34), Donramiro (617), Filgueiroa (164), Penela (68), Trascastro (33).
Donsión (194, -9). Bergazos (31), O Campo (22), Carballude (45), Donsión (9), Estivelle (13), Fondevila (4), A Eirixe (28) y A Pena (42).
Filgueira (351, -14). Cardexía (23), A Cima do Alle (13), O Espiño (60), Filgueira (12), O Fondo do Alle (31), A Ermida (30), Outeiro (71), O Porto do Alle (74), Ribas Altas (10) y Vilar (27).
Galegos (76, -4). Galegos (42), Penas (6) y Toimil (28).
Goiás (552, =). Bailás (81), Cáceme (46), Casares (7), As Casas Novas (76), Cotarelo (50), Delaparte (35), A Igrexa (60), Palmaz (77), Pareizo (89), Os Porcallos (17) y Santón (14).
Gresande (153, -7). Gresande (77), Ínsua (21), Porreiros (5), Ramil (36), Souto (3) y Vales (11).
Lalín (12.003, +162). Alfonselle (28), Feás (72), García Sánchez (38), Lagazós (50), Lalín (11.609), Lalín de Arriba (130), O Outeiro (22) y Vila Flores (54).
Lebozán (77, -3). Bustelo (17), Carrofeito (13), A Castiñeira (1), O Espiño (6), Lebozán (30), Samprizón (7) y A Ermida (3).
Lodeiro (34, -6). Castro de Abaixo (24), Sampaio (10).
Losón (207, -7). O Alle (2), Brenzos de Abaixo (3), Brenzos de Arriba (9), O Corpiño (40), A Devesa de Abaixo (5), A Devesa de Arriba (26), O Lameiro (7), Losón (9), Milleirós (8), Montouto (6), O Outeiro (20), Porto do Carrio (4), Rivas (30), Samartiño (17), Senín (16) y Souto (5).
Maceira (108, +4). Maceira (57), Pardesoa (28) y Rodelas (23).
Madriñán (116, +2). Anzuxao (8), A Goleta (3), A Grela (4), A Igrexa (8), Madriñán (22), Martín (3), O Pazo (15), O Piñeiro (9), Portos (31) y A Torre (13).
Méixome (115, -3). O Castiñeiro (31), O Castro (22), Mato (15), Méixome (32) y Requeixo (15).
Moimenta (136, +4). Meixomín (37), Moimenta (81) y As Lamas de Meixomín (18).
Moneixas (187, -2). O Campiño (7), O Coto (15), Enxame (26), Moneixas (22), Moneixiñas (28), O Outeiro (52), O Pedrouzo (5), Quintá (8) y Regoufe (24).
Noceda (233, +2). Golmar (61), A Igrexa (33), Lamas (20), Noceda de Abaixo (29), Xonxil (46), Toxiña (17) y Vilar do Xestal (27).
Palmou (126, -8). O Barreirón (4), Erbo de Arriba (24), Palmou (43), Pazos (11), A Pedreira (8), Quintá (6) y Rielo (30).
Parada (64, +1). Alperiz (33), A Eirixe (7), Parada (24).
Prado (211, +4). A Borralla (26), A Igrexa (10), Liñares (5), Outeiro (6), Prado (159) y Praduxao (5).
Rodís (78, -4). A Igrexa (9), Palio de Abaixo (23), Palio de Arriba (29) y Rodís (17).
Santiso (204, -2). A Cruz (33), A Igrexa (25), Porral (4), Riba (10), Santiso do Fondo (7), Seixo (6), Vila (67) y Vilariño (52).
Sello (253, -3). O Barreiro (4), Barrio (15), O Burgo (17), Cima de Sello (17), Corbillón (0), Erbo de Abaixo (5), Fontecabalos (21), Horta (12), Xesteira (13), Regufe (26), Sello (7), Balado (6), Vilameá (29) y Vilasancho (81).
Soutolongo (241, -5). Carracedo (13), Des (21), A Igrexa (4), Ludeiro (32), O Pazo (10), Soutolongo de Abaixo (15), Vilar (42), Viñoa (19), Vista Alegre (85).
Val (48, -4). Abonxo (17), O Carrio (17) y Val (14).
A Veiga (67, -4). Carballeda (38), A Ponte (9) y A Veiga (20).
Vilanova (171, +3). A Abeleda (11), O Barreiro (37), A Canda (19), Corrigatos (16), Costoia (26), A Igrexa (9), Mouriscade (0), Os Muiños (22), Santomé (16), Vilar (8) y Vilanova (7).
Vilatuxe (411, -18). Alfonsín (6), A Balagosa (12), Barciela (26), Bustelos (21), Os Carballiños (60), Castro de Arriba (28), Gondoriz Grande (31), Gondoriz Pequeno (11), Lodeirón (40), Moa (21), O Outeiro (4), Piñoi (0), A Saborida (15), San Lourenzo (12), A Torre (7), A Varela (13) y Vilatuxe (104).
Xaxán (166, -4). Carragoso de Arriba (83), Xaxán (28) y Souto (55).
A Xesta (197, -15). Carrás (6), A Fervenza (10), A Xesta (117), Medelo (9), O Navallo (1), Pontenoufe (13), San Fiz (20), Sante (15) y A Vila (6).
Zobra (91, -9). Acevedo (14), Ameixedo (10), Cabana (1), Chedas (0), As Liñeiras (8), Portela (5), Porto Martín (4), A Trigueira (6) y Zobra (43).
Suscríbete para seguir leyendo
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de 6 centros de salud que cambiarán a la calle Lalín
- Saturación en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza
- El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar
- El Puerto de Vigo decreta el fin de la concesión de Astilleros San Enrique por incumplir pliegos
- Davila 27/01/2026