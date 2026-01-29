Rodeiro celebra el Carnaval con un desfile y una batucada

Rodeiro organiza el 15 de febrero un desfile de Entroido, que arranca a las 17.30 horas de la Praza do Concello. Habrá premios para los tres mejores en las categorías de individual/pareja de niños; individual/pareja adulta; grupos de niños; grupos de adultos y, por último, carrozas o comparsas. Las personas que quieran participar en una batucada pueden anotarse hasta el día 10.