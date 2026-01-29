Retiran una chapa suelta en la Rúa Ulla de A Estrada

Efectivos de Emerxencias A Estrada se desplazaron en la mañana de ayer a realizar la retirada de una chapa de metal suelta que se encontraba en el tejado de una vivienda situada en la céntrica Rúa Ulla del casco urbano estradense. Esta pieza suelta corría peligro de desprenderse y terminar callendo sobre la calle peatonal. Para poder realizar la retirada de esta chapa de metal fue necesario sin embargo contar con el apoyo de los compañeros del parque comarcal de Bomberos de Silleda, quienes disponen del camión con el brazo extensible necesario para alcanzar la altura a la que se encontraba. En el lugar también estuvieron agentes de la Policía Local.