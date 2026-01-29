Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El premio Maruja Gutiérrez recibe propuestas hasta el 26 de febrero

REDACCIÓN

Lalín

El Concello de Lalín aprobó las bases para participar en el XX Premio ás Mulleres Maruja Gutiérrez. Las interesadas a optar a este reconocimiento o las personas e instituciones que deseen proponer candidatas deberán remitir sus propuestas hasta el 26 de febrero a través de la Sede Electrónica, el Registro General o mediante un correo electrónico a la dirección igualdade@lalin.gal.

Las candidaturas deberán aportar la ficha que se adjunta en las bases y proporcionar datos suficientes que permitan reconocer a la persona propuesta, además de un breve currículum o historia de vida y las razones por las que se considera merecedora de este galardón. El jurado otorgará tres premios en otras tantas categorías: Xove empresaria (35 años de edad máxima o que su empresa no tenga más de tres años de antigüedad), a la trayectoria Toda unha vida y Mulleres en movemento. Esta última sección está reservada a mujeres o colectivos femeninos que destaquen por su trayectoria profesional, personal o social y que trabajen por el avance de la igualdad.

