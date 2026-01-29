El premio Maruja Gutiérrez recibe propuestas hasta el 26 de febrero

El Concello de Lalín aprobó las bases para participar en el XX Premio ás Mulleres Maruja Gutiérrez. Las interesadas a optar a este reconocimiento o las personas e instituciones que deseen proponer candidatas deberán remitir sus propuestas hasta el 26 de febrero a través de la Sede Electrónica, el Registro General o mediante un correo electrónico a la dirección igualdade@lalin.gal.

Las candidaturas deberán aportar la ficha que se adjunta en las bases y proporcionar datos suficientes que permitan reconocer a la persona propuesta, además de un breve currículum o historia de vida y las razones por las que se considera merecedora de este galardón. El jurado otorgará tres premios en otras tantas categorías: Xove empresaria (35 años de edad máxima o que su empresa no tenga más de tres años de antigüedad), a la trayectoria Toda unha vida y Mulleres en movemento. Esta última sección está reservada a mujeres o colectivos femeninos que destaquen por su trayectoria profesional, personal o social y que trabajen por el avance de la igualdad.