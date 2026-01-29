La nieve caída en los dos últimos días en los municipios más elevados de la comarcas, como Rodeiro o Dozón, complicó la circulación viaria, sobre todo en algunas carreteras de Camba. Así, durante la tarde-noche del martes llegó a estar cortada al tráfico la carretera que comunica Rodeiro con Chantada a través del monte Faro. El trabajo de las máquinas quitanieves fue fundamental para retirar los restos que se acumulaban en las vías de circulación y garantizar la seguridad de los conductores. La presencia de nieve todavía era visible en la mañana de ayer, sobre todo, en algunas carreteras del término municipal de Rodeiro y, en menor medida, en las de Dozón.

La nieve vuelve a complicar la circulación en zonas elevadas