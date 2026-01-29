Más de medio millar de vehículos pesados circulan al día por la AP-53

El tráfico en la autopista que conecta Santiago de Compostela con Deza continúa creciendo, ahora ya en gran medida por el impacto de las bonificaciones aprobadas por el Gobierno de España. Los datos de los tres primeros trimestres del pasado año son irrefutables, con más tránsito tanto de vehículos totales como de pesados. Si durante este período de 2024 la media diaria no alcanzaba el medio millar de camiones o autocares (476) ahora los informes del ministerio indican que el promedio se va hasta los 515 al día. Esta barrera se superó en febrero, mayo, junio, julio, agosto y septiembre.

La media absoluta también se incrementa de forma considerable y, con 343 desplazamientos más al día en comparación con el mismo período del año anterior, la AP-53 marca ya un registro de 4.676 viajes. Es la Intensidad Media Diaria (IDM) resultante de analizar la evolución del tráfico entre los meses de enero y septiembre del pasado ejercicio. Curiosamente es este último es el que marca un mayor incremento de tráfico, con un 8 por ciento más. Además, la utilización de esta vía de alta capacidad propiedad del Estado creció al menos cinco puntos porcentuales en los meses de abril, mayo, junio, julio y septiembre.

Solo en enero perdió tráfico en comparación con el mismo mes del ejercicio precedente, cuando promedió 6.119 vehículos. A partir de entonces la autopista fue ganando usuarios hasta el punto de que en febrero alcanzó los 6.878 (127 más al día) y en marzo ya se acercó a los siete millares. Con una intensidad media diaria de 6.948 viajes, este dato supuso un alza de 276 coches. Hasta 415 más al día se contabilizaron en abril, cuando esta conexión de pago se situó ya en 7.359 desplazamientos cada 24 horas. En mayo fueron 7.427 (414 más cada día) y en junio el promedio alcanzó los 8.103 (566 a mayores). Un mes después se movieron 8.675 vehículos (540 más) y en agosto se rebasó el umbral de los 9.000. Con una IMD de 9.078 viajes, el incremento fue más moderado y se quedó en el 2,2 por ciento en un año. Septiembre es el último mes del que se disponen de datos y en este período la autopista promedió 8.225 vehículos al día, que son 598 más.

Noticias relacionadas

Las bonificaciones entraron en vigor a principios de abril del año pasado, efectivas para pagos con sistema de telepeaje. Así, son gratis todos los trayectos de vuelta que se realicen en un plazo máximo de 24 horas. La bonificación del 100% del camino de regreso al punto de origen se aplicará todos los días de la semana incluido festivos y el recorrido de vuelta debe ser igual al de ida. Además, la recurrencia extraordinaria beneficia usuarios que realicen al menos 20 desplazamientos al mes, que gozarán de una bonificación adicional del 50% del importe pagado de todos los recorridos realizados en ese mes.