Fenosa instala medidores en Vilatuxe por los microcortes
REDACCIÓN
La compañía Unión Fenosa Distribución ha instalado medidores para analizar la red y averiguar así la causa de los microcortes de luz que se producen en buena parte de la parroquia lalinense de Vilatuxe. Serán las conclusiones que arrojen estos mecanismos las que les permitan a la empresa actuar y zanjar un problema que los vecinos aseguran se arrastra desde hace años, sobre todo en días con climatología adversa. «Tenemos el compromiso de averiguar la causa y buscar una solución», señalan desde la compañía.
Los medidores permanecerán instalados unas semanas y por el momento es pronto para dar plazos aproximados para la resolución de estos microcortes. El lunes, con el temporal de lluvia, residentes indicaron que se habían producido cerca de una treintena de interrupciones de suministro.
- Davila 27/01/2026