A Estrada lleva sus presupuestos a comisión de Facenda mañana

El concejal estradense de Economía e Facenda, Alberto Blanco, confirmó ayer que será mañana, en el marco de una comisión informativa de Facenda e Especial de Contas, cuando gobierno y oposición municipal se sienten a debatir sobre el proyecto de presupuestos para el presente ejercicio económico.

Esta fue presentada ayer al pleno del Consello Económico e Social y a la Mesa Local de Comercio, y el viernes le tocará ante la Mesa de Negociación. Blanco explicó que el borrador político estaba listo en septiembre, pero el cese de la anterior interventora interina obligó a recurrir a un interventor acumulado de urgencia. Detalló que la cifra inicial asciende a 19.456.000 euros, lo que supone un aumento del 10% respecto a 2025. El edil subrayó que el documento busca cubrir las necesidades ordinarias y servicios públicos básicos, incrementando partidas clave.

La prestación y mantenimiento de los servicios públicos básicos requieren para el Concello un gasto de 6.676.078 euros. De este montante, cerca de dos millones de euros están destinados a seguridad y orden público. Otra parte importante del presupuesto va dirigida a los programas de Servizos Sociais. Este gasto vuelve a crecer, situándose en 4.280.044 euros, de los cuales la partida destinada al SAF superará los 1,7 millones de euros, y para Educación figuran 1.347.371. Las inversiones reales que programan acometer también se ven sensiblemente incrementadas, recogiendo más de un millón de euros, sin contar los fondos europeos, que no están incluidos.