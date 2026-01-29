Español intensivo en Silleda para quince inmigrantes
El Concello de Silleda inició este miércoles un curso intensivo de español dirigido a inmigrantes adultos, a través del programa Anduriña, con quince inscritos. La formación se desarrolla en la Casa da Xuventude con sesiones los lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 13:30 horas, hasta el 27 de febrero, con posibilidad de ampliación si existe demanda. La imparten dos voluntarias, a las que se agradece su implicación. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, subraya que estas acciones favorecen la autonomía diaria, la inclusión y la convivencia en el municipio.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de 6 centros de salud que cambiarán a la calle Lalín
- Saturación en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza
- El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar
- El Puerto de Vigo decreta el fin de la concesión de Astilleros San Enrique por incumplir pliegos
- Davila 27/01/2026