Español intensivo en Silleda para quince inmigrantes

El Concello de Silleda inició este miércoles un curso intensivo de español dirigido a inmigrantes adultos, a través del programa Anduriña, con quince inscritos. La formación se desarrolla en la Casa da Xuventude con sesiones los lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 13:30 horas, hasta el 27 de febrero, con posibilidad de ampliación si existe demanda. La imparten dos voluntarias, a las que se agradece su implicación. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, subraya que estas acciones favorecen la autonomía diaria, la inclusión y la convivencia en el municipio.