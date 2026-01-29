Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Registro Vivienda GaliciaMuere Susi SeoaneDemanda Aparcamiento VigoRenuncia ÁbalosBorrasca Kristina GaliciaCelta en Belgrado
instagramlinkedin

Español intensivo en Silleda para quince inmigrantes

Español intensivo en Silleda para quince inmigrantes | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Español intensivo en Silleda para quince inmigrantes | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

El Concello de Silleda inició este miércoles un curso intensivo de español dirigido a inmigrantes adultos, a través del programa Anduriña, con quince inscritos. La formación se desarrolla en la Casa da Xuventude con sesiones los lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 13:30 horas, hasta el 27 de febrero, con posibilidad de ampliación si existe demanda. La imparten dos voluntarias, a las que se agradece su implicación. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, subraya que estas acciones favorecen la autonomía diaria, la inclusión y la convivencia en el municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents