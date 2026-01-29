El Entroido estrena conciertos en la tarde del Vermú das Señoritas

La edil de Cultura de Lalín, Begoña Blanco, presentó ayer junto a tres hosteleros de la Praza da Igrexa de Lalín la programación de Entroido, que combinará eventos ya muy consolidados y nacidos en el seno de colectivos culturales y vecinales con actividades propuestas desde el Concello para las jornadas en que no hay propuestas de las asociaciones.

Una de las citas con más tirón en el Carnaval de Lalín es el Vermú de Señoritas, que el sábado 14 cumplirá 16 años y que organiza O Naranxo. Como antesala el viernes 13 el centro comercial Pontiñas organiza una Chocolatada das Señoritas Infantil, desde las 18.00 horas. Ya en la jornada sabatina, el citado Vermú arranca a las 12.00 horas, delante del Café de Camilo y con la bendición de Santo Torrisco. Para animar la fiesta los locales O Asubío, Casa Currás y Casino colocarán una carpa por si el tiempo no acompaña para disfrutar de los conciertos de Pachi Show (a las 13.00 horas), de Los Jinetes del Trópico (18.00) y de Duendeneta Dilleis (20.00 horas). Estos tres conciertos que costean los locales (el Concello colabora económicamente y no les cobra las tasas por la carpa) no se alargarán más allá de medianoche, para que los vecinos y turistas que participan en el Vermú de Señoritas recorran otros locales del casco urbano.

Desde la Concellería de Cultura Begoña Blanco animó a los locales que representan Javier González Luaces (O Asubío), Manuel González (Casa Currás) y Moncho Nela (Casino ) a que conformen una asociación para poder optar a otras ayudas en futuras iniciativas lúdicas que pongan en marcha juntos.

Zancudos

El domingo 15 el Entroido da Cacharela será el protagonista de la jornada. La actividad está organizada de forma exclusiva por el colectivo vecinal de este barrio. En la jornada del 16 será el Concello quien proponga actividades lúdicas para todas las edades. A las 12.30 horas los Zancudos amenizarán las calles y a partir de las 17.00 horas la programación tendrá lugar bajo la Carpa do Campo da Feira. Hasta las 20.00 horas los y las más jóvenes podrán disfrutar de hinchables y talleres tanto de máscaras como de maquillaje típico del Carnaval. Entre las 17.00 y las 18.00 horas está abierta la inscripción en el concurso de disfraces, que arranca a las 19.00 horas. Para este certamen se establecen tres categorías, en las que se escogerán las tres mejores creaciones de cada una y que en total recibirán 975 euros en vales para gastar en el comercio local.

En la categoría individual de adultos pueden participar personas con 16 años de edad o más. Los tres ganadores recibirán sus respectivos vales de 150, 100 y 50 euros. En la categoría individual infantil (hasta 16 años) los aportes económicos serán de 100, 75 y 50 euros. Por su parte, los tres mejores disfraces de grupo recibirán 200, 150 y 100 euros. Como decíamos, el concurso de disfraces arrancará a las 19.00 horas pero antes, mientras se preparan los participantes y se organiza su desfile, tendrá lugar el espectáculo Asaco Circo Show, de unos 45 minutos de duración. Una vez que se escojan los ganadores del concurso, habrá una entrega de chucherías para todos los participantes, señaló la edil.

La programación en la cabecera comarcal lalinense para el carnaval remata el martes 17, con otro concurso de disfraces, pero en esta ocasión organizado por el centro comercial Pontiñas. Comienza a las 18.00 horas y Begoña Blanco recomienda a todos echar mano del ingenio y de la creatividad para no acudir con vestimentas distintas a la del certamen del Concello del lunes.

«Entre todos podemos facer cousas moi chulas. As iniciativas que funcionan é suficiente apoialas e darlles un empurrón», indicó, para incidir en esa colaboración entre el Concello y las propuestas de los colectivos que llevan años en marcha o que están fraguándose. Blanco admitió que Lalín, a la hora de hablar de Carnaval, tiene serios competidores ya no solo entre los municipios ourensanos, sino entre Silleda, Cruces y A Estrada con sus Xenerais da Ulla.