Enerxétika y ExpoMunicipal refuerzan su cita del 25 al 27 marzo
El comité organizador, con más de veinte entidades, revisa los avances comerciales
REDACCIÓN
La Feira Internacional de Galicia acogió este miércoles una nueva reunión del comité organizador de Enerxétika y ExpoMunicipal, la doble cita ferial que se celebrará del 25 al 27 de marzo y que busca afianzarse como punto de encuentro para el sector energético y los servicios municipales.
En el encuentro se revisó la evolución comercial de ambos certámenes, que afrontan esta edición con «buenas expectativas», y se acordaron acciones de impulso para los dos últimos meses previos a la inauguración. La organización pretende reforzar tanto la presencia empresarial como el atractivo del programa, con propuestas útiles para profesionales, administraciones y agentes vinculados a la transición energética y a la gestión local.
La agenda de actividades, todavía en fase de definición, tendrá como eje unas jornadas técnicas con temáticas por concretar y ponentes de relevancia nacional. A ello se sumarán demostraciones, áreas divulgativas, entregas de premios y un circuito de vehículos con combustibles alternativos. La convocatoria incorporará también el espacio de innovación SIE, orientado a dar visibilidad a soluciones y tendencias emergentes, con un enfoque práctico.
Más de una veintena de entidades –empresas, clústers, asociaciones y departamentos de la Xunta– participaron en la reunión y reafirmaron su apoyo a la celebración paralela de ambas ferias, destacando su capacidad para generar sinergias entre sectores que comparten retos como la eficiencia, la sostenibilidad y la modernización de servicios. El comité estuvo presidido por los directores generales de Administración Local, Natalia Prieto, y de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández, junto a Raquel Bahíllo (Xestión e Cooperación Económica coas Entidades Locais) y Emérito Freire (Inega). Desde la Xunta se subrayó la voluntad de consolidar estas citas como ferias de referencia: en el caso de Enerxétika, como escaparate del peso del sector energético gallego y con ambición de proyectarse fuera de la comunidad, y en ExpoMunicipal, como foro para abordar necesidades locales.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de 6 centros de salud que cambiarán a la calle Lalín
- Saturación en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza
- El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar
- El Puerto de Vigo decreta el fin de la concesión de Astilleros San Enrique por incumplir pliegos
- Davila 27/01/2026