Enerxétika y ExpoMunicipal refuerzan su cita del 25 al 27 marzo

La Feira Internacional de Galicia acogió este miércoles una nueva reunión del comité organizador de Enerxétika y ExpoMunicipal, la doble cita ferial que se celebrará del 25 al 27 de marzo y que busca afianzarse como punto de encuentro para el sector energético y los servicios municipales.

En el encuentro se revisó la evolución comercial de ambos certámenes, que afrontan esta edición con «buenas expectativas», y se acordaron acciones de impulso para los dos últimos meses previos a la inauguración. La organización pretende reforzar tanto la presencia empresarial como el atractivo del programa, con propuestas útiles para profesionales, administraciones y agentes vinculados a la transición energética y a la gestión local.

La agenda de actividades, todavía en fase de definición, tendrá como eje unas jornadas técnicas con temáticas por concretar y ponentes de relevancia nacional. A ello se sumarán demostraciones, áreas divulgativas, entregas de premios y un circuito de vehículos con combustibles alternativos. La convocatoria incorporará también el espacio de innovación SIE, orientado a dar visibilidad a soluciones y tendencias emergentes, con un enfoque práctico.

Más de una veintena de entidades –empresas, clústers, asociaciones y departamentos de la Xunta– participaron en la reunión y reafirmaron su apoyo a la celebración paralela de ambas ferias, destacando su capacidad para generar sinergias entre sectores que comparten retos como la eficiencia, la sostenibilidad y la modernización de servicios. El comité estuvo presidido por los directores generales de Administración Local, Natalia Prieto, y de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández, junto a Raquel Bahíllo (Xestión e Cooperación Económica coas Entidades Locais) y Emérito Freire (Inega). Desde la Xunta se subrayó la voluntad de consolidar estas citas como ferias de referencia: en el caso de Enerxétika, como escaparate del peso del sector energético gallego y con ambición de proyectarse fuera de la comunidad, y en ExpoMunicipal, como foro para abordar necesidades locales.