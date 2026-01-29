El curioso atlas donde se dibuja el humor

¿Qué une a Miguel Anxo Bastos, Víctor Sabarís y al concello de A Estrada? A priori parece una pregunta absurda, pero tiene una respuesta. La conextión es tan aleatoria como inesperada: ambos aparecen representados en el mapa interactivo de WPlace, situados dentro del término que abarcan las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes.

WPlace es un lienzo digital colaborativo superpuesto a un mapa del mundo. En él, cualquier persona puede colocar píxeles de color sobre una localización concreta, respetando un sistema de turnos que limita la intervención individual y obliga a la paciencia. Esa mecánica favorece tanto la cooperación entre usuarios como el conflicto entre grupos que compiten por mantener o modificar una zona concreta del mapa. Así, si nos situamos sobre Galicia y ampliamos el visor vamos, el plano general comienza a descomponerse en píxeles cada vez más definidos, revelando las creaciones que se acumulan sobre distintos territorios. Nos fijamos especialmente en Lalín y A Estrada, donde se concentran buena parte de los dibujos, aunque también aparecen intervenciones en concellos como Forcarei, Silleda, Vila de Cruces o incluso Agolada.

Aunque a primera vista pueda parecer un simple repositorio de bromas visuales, WPlace no es únicamente un mapa de memes. Muchas de las composiciones son trabajos creativos elaborados, fruto de la coordinación entre varios usuarios y de una planificación mínima. El píxel, como unidad básica, obliga a pensar cada imagen.

Eso no impide que el carácter abierto de la plataforma dé lugar también a contenidos menos agradables. Palabras malsonantes, provocaciones o referencias sexuales aparecen con frecuencia en un entorno utilizado mayoritariamente por población joven. Esa mezcla de creatividad, humor y exceso forma parte del propio ecosistema de WPlace.

Uno de los aspectos más llamativos del fenómeno es que no existe una relación necesaria entre lo que se dibuja y el territorio sobre el que aparece. Que una imagen esté situada sobre A Estrada, por ejemplo, no implica que tenga vínculo alguno con ese lugar. En muchos casos, la elección responde únicamente a la voluntad del autor o grupo de autores. Puede, incluso, que se trate de una cuestión de disponibilidad de espacio. Por ello, hacer una lectura localista de lo que muestra el mapa resulta prácticamente imposible.

Noticias relacionadas

No obstante, hay otro carácter a mencionar de espacios de este tipo. Recuerda a gestos antiguos y reconocibles: grabar unas iniciales en un pupitre, escribir un nombre en una pared o dejar una marca en un banco. Supone, de alguna forma, buscar la perpetuidad. La diferencia es que ahora el soporte es digital y global. Pintar un píxel en WPlace es una forma de dejar huella, de inscribirse en un espacio que se percibe como eterno. Una manera de decir «yo estuve aquí», aunque mañana otro usuario borre esa marca. Así se presenta este atlas peculiar de la creatividad local.