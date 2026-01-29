Cruces pedirá a la Xunta la cesión indefinida del antiguo CEIP de Merza

El CEIP de Merza dejó de funcionar como tal en el curso 2022-2023, porque sus cuatro matrículas no llegaban al mínimo suficiente. Desde entonces, las instalaciones albergan actos puntuales como el los conciertos y clases de los festivales Galaico Brass Festival y Merza Percusión, en verano. Pero lo que antaño fueron aulas, gimnasio o zonas de recreo pueden dar mucho más de sí.

Por eso, en el pleno ordinario de mañana viernes el gobierno local de Xuntos polo Noso Concello buscará el apoyo del resto de la corporación (tiene 6 de los 13 concejales) para solicitar a la Xunta la cesión en propiedad del antiguo colegio. Ya en febrero de 2023 este partido anunciaba que solicitaría su desafectación para poder usarlo para cuestiones distintas a las educativas. En 2024, un sondeo entre los partidos políticos indicaba que Xuntos veía al antiguo colegio como una opción para que la Artística de Merza dispusiese de más aulas, mientras que el PP defendía un uso social, el BNG proponía convertirlo en un museo de O Vello dos Cornos y Nova Alternativa pedía un estudio previo sobre sus aptitudes.

Noticias relacionadas

Ahora el alcalde, Luis Taboada, indica la cesión sería por tiempo indefinido y, si la respuesta de la Xunta es positiva, «o equipo de goberno reunirase coas asociacións de Merza para valorar e organizar o uso do espazo para actividades sociais», aunque también se empleará como espacio municipal. Indica la necesidad de acometer reformas.