El coleccionista Antonio Chaves será nombrado comendador

El pintor, escritor y coleccionista Antonio Chaves se integrará en la Encomenda do Cocido. Su nombramiento obedece a un reconocimiento a su dilatada trayectoria en la investigación, divulgación y conservación «do patrimonio lúdico e infantil», así como su vinculación con Lalín a través del Museo Galego do Xoguete-Colección A.Chaves del Pazo de Liñares.

Nacido en Cambados (1959) es especialista en el mundo del juego, juguete y la infancia. Desde 1994 preside la Fundación Raquel Chaves, centrada en la investigación y recuperación de juegos y juguetes antiguos desde un prisma cultural, pedagógica y lúdica. El alcalde de Lalín, José Crespo, subraya que «representa o espírito da Encomenda, a defensa da identidade e da memoria colectiva, desde ámbitos que conectan coa emoción e coa infancia».