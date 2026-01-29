El coleccionista Antonio Chaves será nombrado comendador
REDACCIÓN
El pintor, escritor y coleccionista Antonio Chaves se integrará en la Encomenda do Cocido. Su nombramiento obedece a un reconocimiento a su dilatada trayectoria en la investigación, divulgación y conservación «do patrimonio lúdico e infantil», así como su vinculación con Lalín a través del Museo Galego do Xoguete-Colección A.Chaves del Pazo de Liñares.
Nacido en Cambados (1959) es especialista en el mundo del juego, juguete y la infancia. Desde 1994 preside la Fundación Raquel Chaves, centrada en la investigación y recuperación de juegos y juguetes antiguos desde un prisma cultural, pedagógica y lúdica. El alcalde de Lalín, José Crespo, subraya que «representa o espírito da Encomenda, a defensa da identidade e da memoria colectiva, desde ámbitos que conectan coa emoción e coa infancia».
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de 6 centros de salud que cambiarán a la calle Lalín
- Saturación en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza
- El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar
- El Puerto de Vigo decreta el fin de la concesión de Astilleros San Enrique por incumplir pliegos
- Davila 27/01/2026