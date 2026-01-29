Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Registro Vivienda GaliciaMuere Susi SeoaneDemanda Aparcamiento VigoRenuncia ÁbalosBorrasca Kristina GaliciaCelta en Belgrado
instagramlinkedin

El coleccionista Antonio Chaves será nombrado comendador

Antonio Chaves. | | BERNABÉ/A.A.

Antonio Chaves. | | BERNABÉ/A.A.

REDACCIÓN

Lalín

El pintor, escritor y coleccionista Antonio Chaves se integrará en la Encomenda do Cocido. Su nombramiento obedece a un reconocimiento a su dilatada trayectoria en la investigación, divulgación y conservación «do patrimonio lúdico e infantil», así como su vinculación con Lalín a través del Museo Galego do Xoguete-Colección A.Chaves del Pazo de Liñares.

Nacido en Cambados (1959) es especialista en el mundo del juego, juguete y la infancia. Desde 1994 preside la Fundación Raquel Chaves, centrada en la investigación y recuperación de juegos y juguetes antiguos desde un prisma cultural, pedagógica y lúdica. El alcalde de Lalín, José Crespo, subraya que «representa o espírito da Encomenda, a defensa da identidade e da memoria colectiva, desde ámbitos que conectan coa emoción e coa infancia».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents