Cocido de extrabajadores del Gran Hotel de A Toxa
Cerca de medio centenar de exempleados del Gran Hotel de A Toxa se desplazaron a Lalín para cumplir con su tradición de degustar un cocido. Este encuentro se realiza por vigésimo sexto año consecutivo, sin fallar a su cita con el plato rey de la gastronomía lalinense. Durante estos 26 años celebraron su comida en varios restaurantes de la cabecera comarcal dezana y ayer le tocó el turno a Casa Currás, en la calle Rosalía de Castro.
