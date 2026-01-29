El centro de salud de Cruces combate las goteras con toallas

Instalaciones inseguras e indignas, y una situación precaria del personal sanitario. Son las palabras con las que el BNG de Vila de Cruces define la situación que muestra el centro de salud del casco urbano desde hace muchos meses. Pero basta con ver las fotos que acompañan esta información para ver hasta qué punto urge una puesta a punto del inmueble. Los y las trabajadoras tienen que solventar las goteras y las filtraciones de agua con cubos, toallas y hasta con cartones, para evitar que los pacientes resbalen.

Toallas en el suelo de la sala de espera. / Cedida

En noviembre y a través de las reclamaciones de la parlamentaria Ariadna Fernández el gerente del Sergas, José Manuel Parada, se comprometió a visitar este centro de salud del casco urbano así como el consultorio de Merza. Pero «ata hoxe esa visita non se produciu, non houbo ningún contacto oficial e non se adoptou ningunha medida para corrixir as múltiples deficiencias estruturais do edificio», indica el portavoz local del Bloque, Álex Fiúza.

La Xunta no hizo los deberes, pero el gobierno municipal de Xuntos tampoco, añade el BNG. «O alcalde de Vila de Cruces négase a solicitar un convenio coa Consellería de Sanidade, ou polo menos así o quixo reflexar no pleno de novembro, sendo ésta a única vía realista para acometer as obras necesarias». Una de las plantas (la que ocupa el gimnasio) es propiedad municipal, y la que ocupan las consultas, de la Xunta.

A la urgencia de las obras que rematen con la humedad, el moho o los suelos levantados, Fiúza suma la necesidad de que se cubran las vacaciones o las bajas laborales. «Non estamos falando de luxos», remarca al concejal. Cerca de Cruces, en A Bandeira, suelen ser frecuentes los problemas de humedad en su consultorio.