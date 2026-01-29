Los carteros de Lalín celebran hoy una manifestación por el centro urbano
REDACCIÓN
La Unidade de Reparto de Correos en Lalín cumple hoy dos años de reivindicaciones para reclamar una mejora de sus condiciones laborales, exigiéndole a la dirección de la empresa pública la cobertura de las plaza vacantes para prestar un servicio postal de calidad. Con motivo de este segundo aniversario tienen convocada una manifestación con el apoyo de la CIG que partirá desde la calle Principal (junto a la Fonte dos Cabalos) a las 13:30 horas, hasta la calle Joaquín Loriga, en la intersección con Pintor Laxeiro.
Las personas trabajadoras turno de mañana de esta oficina sigue luchando por la mejora de sus condiciones de trabajo, exigiéndole a Correos la cobertura de las plazas vacantes para prestar un servicio postal público de calidad en la comarca de Deza. La empresa pública, afirman los convocantes, sigue castigando a un plantel ya de por sí reducido, mientras las incapacidades temporales siguen creciendo a causa de las sobrecargas de trabajo y por la presión psicológica que reciben las personas empleadas. Por estos motivos, y a petición de los delegados de la CIG-Correos, se llevó a cabo recientemente en esta unidad una evaluación de riesgos psicosociales, de la que se está a la espera de los resultados.
En la actualidad tan sólo un 56% del cuadro personal está prestando el servicio postal en una unidad de reparto que abarca los ayuntamientos de Lalín, Rodeiro, Dozón y Agolada.
