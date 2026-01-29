El BNG pide cubiertas y zonas de sombra en los dos parques infantiles de Silleda

El BNG de Silleda defenderá en el pleno de este viernes una moción en la que pide que los dos parques infantiles del casco urbano cuenten con cubiertas y sistemas de sombra, para que las familias puedan utilizarlos todo el año.

Los dos ediles, Erea Rey y Xerardo Díaz, explican que durante los meses de invierno la lluvia impide utilizar las instalaciones, mientras que en verano «a exposición directa ao sol quenta o plástico dos xogos ata niveis perigosos, sen ofrecer sombra nin protección ás crianzas nin ás persoas adultas que as acompañan».

Por ello, proponen que en el Parque da Igrexa el proyecto de reforma que anunció el gobierno del PSOE incorpore este año un «sistema lixeiro e non invasivo» que permita colocar lonas o elementos de sombra en verano, y que sea respectuoso con el entorno y el patrimonio arquitectónico. En cuanto al conjunto de la Praza da Feira Vella (ahora Juan Salgueiro), insta al ejecutivo local a estudiar la instalación de una estructura más sólida y resistente, «capaz de protexer tanto da chuvia como do sol, dada a amplitude e a configuración do espazo». Rey puntualiza que estas intervenciones no suponen «grandes obras nin inversións imposibles; falamos de compromiso, planificación e vontade de mellorar». Esta moción es resultado de una campaña de «escoita activa» mediante la que el BNG identifica necesidades reales de los y las vecinos en su día a día.