El Bloque lleva al Parlamento la posible planta de biogás en Agolada

El BNG ha registrado en el Parlamento una batería de preguntas para trasladar a la Xunta las dudas e inquietudes de la vecindad ante la posible instalación de una planta de biogás en Agolada, y reclama una regulación clara para este tipo de proyectos. La preocupación se concentra en parroquias que podrían verse especialmente afectadas, como Amance, Artoño, Eidián, Buxel o Borraxeiros, donde aseguran que ya se habrían producido ofertas por terrenos y visitas de la empresa promotora, lo que habría generado «certa alarma social».

La diputada dezana Ariadna Fernández sostiene que las iniciativas buscan respuestas por parte de la Consellería de Medio Ambiente y pide una postura de protección del territorio: «Recollemos as dúbidas e as inquedanzas da xente que vive no territorio que resultará afectado para que respondan con responsabilidade e seriedade, situándose nunha postura de protección do territorio, das persoas e do medio ambiente».

Noticias relacionadas

El BNG también vincula el debate al sector agroganadero y a la gestión del purín, defendiendo que debe priorizarse la movilización de tierra y la sostenibilidad: «O sector agrogandeiro precisa terra para producir e para poder usar o seu xurro, un recurso que debemos xestionar ben».