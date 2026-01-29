La belleza de las Rías Baixas está en el interior

Lo que comenzó como una apuesta por descentralizar el turismo de la costa hacia el corazón de la provincia se terminó convirtiendo en la campaña de promoción más exitosa en la historia de la Diputación de Pontevedra. Bajo el lema «Cando volves?», la iniciativa logró casi 70 millones de impactos, más de 34.500 búsquedas en internet y más de cuatro millones de reproducciones de los vídeos difundidos a través de redes sociales.

Pero más allá de los números, la campaña caló por su narrativa emocional, apoyada en varios creadores de contenido como el escritor vigués José Ángel Gómez, más conocido como Defreds. Este fue el encargado de transmitir la magia de A Estrada, Forcarei y Lalín en sus vídeos, mostrando tres concellos que conocía ligeramente pero que ahora no olvidará tras la experiencia vivida.

«La verdad es que fue todo una aventura. Descubrí muchos sitios que no tenía tan visualizados. La idea era un poco mostrar estas zonas de interior, y lo cierto es que me sorprendieron», reconoce Defreds. Admite que algunas localizaciones no eran fáciles de alcanzar, pero precisamente ahí residía el valor del proyecto. «A algunos lugares fue un poco difícil su acceso, como A Fervenza da Graña en Forcarei, pero ahí estaba la gracia también, poder enseñar sitios que no son tan conocidos, más del interior, a los que la gente no tiende tanto a ir», señaló.

La campaña rompió con la inercia asentada durante décadas, que asocia las Rías Baixas casi de forma exclusiva a la costa. Para Defreds, el cambio de enfoque era necesario: «La costa suele ser más turística, pero al final tenemos cerca de casa cosas que creemos que no están ahí y luego las encuentras y son una maravilla, como el Pazo de Oca o el de Liñares». Durante su trabajo, el creador destaca la atmósfera vivida, así como el carácter de los eventos y tradiciones locales, cuando visitó los concellos hace varios meses: «Me encantó el ambiente del Magosto, y conocer muchas cosas perdidas del interior de Galicia que dejamos pasar demasiado. A veces hay que investigar, explorar y descubrir».

También destacó el Pazo de Liñares de Lalín.

«Cando volves?» fue premiada en festivales internacionales de turismo de prestigio en Grecia, Francia, Estados Unidos, Sudáfrica y Japón, consolidando su impacto fuera de nuestras fronteras. Para Defreds, formar parte de un proyecto con este recorrido sobre Pontevedra es motivo de satisfacción. «Me siento muy orgulloso, porque me considero muy de aquí y todo lo que pueda hacer por promocionar lo nuestro, lo hago encantado. Porque no es lo mismo si tienes que promocionar algo de fuera que algo de donde eres, porque ahí la ilusión se multiplica por mil, claro», añade.

Sobre el uso de las redes como un canal más dentro de la estrategia turística, él defiende la propuesta y cree que fue todo un acierto. «Hoy son una herramienta fundamental. Una campaña así en televisión o radio tendría un coste enorme. En redes hay mucho movimiento y los resultados generales son buenos. La idea se demostró que fue muy buena y que tiene futuro si se sigue trabajando», reflexiona. Si tuviera que resumir esta exitosa campaña en una frase, Defreds no lo duda: «Fue toda una aventura, y una experiencia diferente, más complicada de lo que pensaba al principio, pero muy enriquecedora», concluye el escritor de Vigo.