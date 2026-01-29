El área sanitaria incorpora un mamógrafo de última generación

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés incorporó en el hospital Montecelo un nuevo mamógrafo de última generación que refuerza la capacidad diagnóstica de su Unidad de Mama. Se trata de un aparato dotado de una tecnología avanzada que permite agilizar el trabajo diario de la unidad, realizar exploraciones más rápidas e incrementar la seguridad y la comodidad durante las pruebas. La incorporación de este aparato contribuye también a reducir exploraciones innecesarias y a optimizar el circuito asistencial. Entre sus principales prestaciones destaca la mamografía con múltiples imágenes de la mama desde distintos ángulos, que permite separar mejor el tejido mamario superpuesto y aclarar falsas lesiones, especialmente en mamas densas.