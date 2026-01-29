El área sanitaria incorpora un mamógrafo de última generación
REDACCIÓN
El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés incorporó en el hospital Montecelo un nuevo mamógrafo de última generación que refuerza la capacidad diagnóstica de su Unidad de Mama. Se trata de un aparato dotado de una tecnología avanzada que permite agilizar el trabajo diario de la unidad, realizar exploraciones más rápidas e incrementar la seguridad y la comodidad durante las pruebas. La incorporación de este aparato contribuye también a reducir exploraciones innecesarias y a optimizar el circuito asistencial. Entre sus principales prestaciones destaca la mamografía con múltiples imágenes de la mama desde distintos ángulos, que permite separar mejor el tejido mamario superpuesto y aclarar falsas lesiones, especialmente en mamas densas.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de 6 centros de salud que cambiarán a la calle Lalín
- Saturación en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza
- El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar
- El Puerto de Vigo decreta el fin de la concesión de Astilleros San Enrique por incumplir pliegos
- Davila 27/01/2026